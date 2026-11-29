مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان اردبیل از افزایش ۱۱.۹ درصدی مصرف گاز سی‌ان‌جی در آبان‌ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۷ کد خبر : ۵۹۸۰۱۴۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان اردبیل، میر داود سیدی با اشاره به اهمیت تنوع سبد سوخت اظهار کرد: افزایش مصرف سی‌ان‌جی نشان‌دهنده استقبال بیشتر از این سوخت جایگزین است و در مدیریت مصرف بنزین و استفاده بهینه از منابع انرژی نقش مؤثر دارد.

وی افزود: روی آوردن به سوخت دوم و تغییر رفتار مثبت مصرف‌کنندگان، در عمل منجر به جایگزینی ۲۳ درصدی مصرف بنزین با گاز سی ان جی شده و گامی بسیار بزرگ در کاهش فشار بر شبکه توزیع بنزین است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان اردبیل ادامه داد: توسعه استفاده از سی‌ان‌جی در خودرو‌های دوگانه‌سوز و آگاهی‌بخشی درباره مزایای این سوخت و دسترسی مناسب شهروندان به جایگاه‌های سی‌ان‌جی از جمله عوامل مؤثر در تداوم این روند است.

سیدی از دارندگان خودرو‌های دوگانه‌سوز خواست با رعایت نکات ایمنی و مراجعه به مراکز مجاز، از سلامت مخازن و تجهیزات خودروی خود اطمینان حاصل کنند.

از زمان آغاز اجرای طرح دوگانه سوز کردن خودرو‌ها در استان اردبیل تاکنون بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ خودرو دو گانه سوز شده و بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو دیگر در صف تبدیل قرار دارد.