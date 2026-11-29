به یاد رضا امیرخانی

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: رضا امیرخانی در دیدار‌های ماه مبارک رمضان رهبر شهید با بستگان سببی ایشان حضور داشت و از محبت و ارادت رهبر شهید به این نویسنده مطلع بودم.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۱ کد خبر : ۵۹۸۰۱۴۰



غلامعلی حدادعادل در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: طی سال‌های گذشته، رهبر شهید هر سال در ماه مبارک رمضان، شبی از بستگان سببی خود دعوت می‌کردند و مرحوم امیرخانی نیز در این دیدار‌ها حضور داشت.

وی افزود: امیرخانی نویسنده‌ای خوش‌قلم و خوش‌فکر بود که در نویسندگی صاحب‌سبک و صاحب اندیشه و مبنا بود. امید زیادی داشتیم که در آینده منشأ آثار مؤثرتری باشد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: درگذشت ناگهانی او در پی این سانحه، دریغی سخت بر دل‌های ما گذاشت و امیدواریم خداوند پاداش اندیشه‌هایی را که در خلال داستان‌ها و با قلم خود ترویج کرد، به نیکوترین وجه به او عطا کند.

رضا امیرخانی، نویسنده و منتقد ادبی متولد ۱۳۵۲، از چهره‌های شناخته‌شده ادبیات داستانی معاصر ایران بود. او آثاری، چون «منِ او»، «بیوتن»، «قیدار»، «رهش» و «نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ» را در کارنامه داشت. پیکر او جمعه ۶ آذر ۱۴۰۵ در قطعه ۵۱ بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.