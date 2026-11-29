مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از ارسال حدود ۷۵ هزار تن گندم وارداتی از بنادر استان به ۶ استان کشور از ابتدای امسال خبر داد و بر تسریع حمل کالاهای اساسی تأکید کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۳ کد خبر : ۵۹۸۰۱۳۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در نشست کمیته واردات استان با تأکید بر ضرورت تسریع در انتقال کالاهای اساسی گفت: ورود و تخلیه محموله‌ها در بنادر زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که روند حمل نیز متناسب با حجم کالاهای ورودی پیش برود؛ بنابراین شرکت‌های پیمانکار حمل‌ونقل باید به تعهدات خود عمل کنند.

وی با اشاره به نقش بنادر مازندران در تأمین کالاهای اساسی کشور افزود: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۷۵ هزار تن گندم وارداتی از طریق بنادر استان به تهران، قم، البرز، اصفهان، مرکزی و سمنان ارسال شده است که بیش از ۲۵ هزار تن آن از طریق شبکه ریلی انتقال یافته است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران، استفاده حداکثری از ظرفیت حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی را در کنار برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، از عوامل مؤثر در تسریع جابه‌جایی محموله‌ها دانست.

جعفری همچنین بر نظارت دقیق بر ورود و ارزیابی کیفی کالاهای وارداتی، افزایش تعامل با مجموعه‌های مستقر در بنادر و تقویت هماهنگی واحدهای تخصصی تأکید کرد.

پیگیری افزایش ظرفیت مراکز ذخیره‌سازی تحت کلید گمرک و تقویت کمیسیون بندری اداره‌کل برای نظارت و پیگیری میدانی امور نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.