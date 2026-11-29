پنجمین جشنواره استانی بازی و اسباب‌بازی کانون و نخستین نمایشگاه تخصصی اسباب‌بازی همدان با عنوان «بازی، سرگرمی کودک و نوجوان» با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی ایران و شهرداری همدان در محل نمایشگاه بین‌المللی این شهر آغاز به کار کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۳ کد خبر : ۵۹۸۰۱۳۸

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ۶۰ غرفه تخصصی کودک و نوجوان در این نمایشگاه برپا می‌شود و انجمن صنفی اسباب‌بازی کشور با برپایی فروشگاه بزرگ اسباب‌بازی و کانون با عرضه ۲۵۰ عنوان کتاب و اسباب‌بازی در این نمایشگاه حضور دارند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، افزون بر عرضه و فروش محصولات خود، با برپایی کارگاه‌های علمی کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران (کافنا)، برنامه‌ها و فعالیت‌های متنوعی در زمینه نجوم، رباتیک و... ارائه خواهد کرد.

آسمان‌نمای کانون نیز برنامه‌های علمی در حوزه نجوم را برای کودکان و نوجوانان و دیگر علاقه‌مندان حوزه کودک و نوجوان ارائه می‌دهد.

در این رویداد، علاقه‌مندان در زمینه‌های مختلف از جمله موسیقی و خوانندگی، مجری‌گری و سخنوری، بازیگری و هنر‌های نمایشی، هنر‌های تجسمی، مهارت‌های علمی، تولید محتوا و رسانه و دیگر زمینه‌های خلاقانه، فرصت معرفی توانمندی‌های خود و حضور در مرحله استعدادیابی را خواهند داشت.

این نمایشگاه از ۸ تا ۱۲ آذر ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵ تا ۲۰ در محل نمایشگاه بین‌المللی همدان دایر خواهد بود.

این رویداد در امتداد جشنواره ملی اسباب‌بازی کانون و پس از برگزاری چهار دوره در استان‌های خراسان شمالی، آذربایجان غربی، مرکزی و کرمان برگزار می‌شود.