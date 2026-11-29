(اجلاسیه حکمرانی قضایی پیشگیرانه در اندیشه رهبر شهید)با هدف تبیین اندیشه و سیره حکمرانی حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای ۲۵ آذر در آذربایجان غربی برگزار می‌شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۲ کد خبر : ۵۹۸۰۱۳۷

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دادگستری کل آذربایجان غربی در ذیل نخستین همایش تخصصی بین‌المللی حکمرانی قضایی در مکتب امام مجاهد شهید؛ اجلاسیه استانی حکمرانی قضایی پیشگیرانه در اندیشه رهبر شهید را برگزار می‌ کند.

این اجلاسیه با هدف تبیین اندیشه و سیره حکمرانی حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای شهید و در محور‌های 1- پیشگیری از جرم، تخلف و آسیب‌های اجتماعی2- پیشگیری از دعاوی

3- قضا‌زدایی و 4- حل اختلاف غیرقضایی، داوری، میانجیگری و... برگزار خواهد شد.

قالب‌های آثار ارائه شده در این اجلاسیه کتاب - مقاله - رساله- پایان‌نامه- گزارش سیاستی - ایده و یادداشت است.



به آثار برگزیده توسط هیأت داوران جوایز ارزنده‌ای از سوی کمیته استانی اجلاس تقدیم خواهد شد و آثار برگزیده استانی به مرحله کشوری راه خواهد یافت.



علاقه‌مندان تا ۱۸ آذر ۱۴۰۵ آثار خود را به یکی از نشانی‌های زیر در پیام‌رسان‌ها ارسال کنند.

۱. https://eitaa.com/ejlasiyeyhokmrani

۲. https://ble.ir/ejlasiyeyhokmrani

۳. https://rubika.ir/ejlasiyeyhokmrani

و یا ارسال آثار به آدرس معاونت آموزش دادگستری استان آذربایجان غربی واقع در ارومیه بلوار شهید باهنر (مجتمع قضایی پیشگیری از وقوع جرم)، طبقه ۵ ارسال کنند.

این اجلاسیه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۵ در سالن ولایت دادگستری کل استان آذربایجان غربی (میدان انقلاب ارومیه) برگزار می شود.