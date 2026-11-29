معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از جابه‌جایی بیش از ۵ میلیون و ۷۲۶ هزار مسافر از پایانه‌های مسافربری استان در ۸ ماهه امسال و رشد ۲۹.۷ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۲ کد خبر : ۵۹۸۰۱۳۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فواد غزیعلی اظهار کرد: در ۸ ماهه امسال، تعداد ۵ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۸۸۵ مسافر از پایانه‌های مسافربری استان جابه‌جا شدند، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۴ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۹۶۱ مسافر بوده است.

وی افزود: جابه‌جایی این تعداد مسافر در قالب ۷۲۳ هزار و ۴۹۵ سفر انجام شده که در مقایسه با ۵۱۹ هزار و ۶۷۵ سفر در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳۹.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به آمار جابه‌جایی مسافران در مسیرهای درون‌استانی و برون‌استانی بیان داشت: در این مدت، ۴ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۹۹۲ مسافر در مسیرهای درون‌استانی و ۸۵۶ هزار و ۸۹۳ مسافر در مسیرهای برون‌استانی جابه‌جا شدند.

غزیعلی تصریح کرد: از مجموع سفرهای انجام‌شده توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری استان در این بازه زمانی، ۶۶۱ هزار و ۸۶۵ سفر درون‌استانی و ۶۱ هزار و ۶۳۰ سفر برون‌استانی بوده است.