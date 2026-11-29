معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم از اجرای مانور سراسری پایش، مهار و آمادگی برای مقابله فوری با آفت مگس میوه مدیترانه‌ای با هدف جلوگیری از خسارات گسترده به محصولات باغی خبرداد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۸ کد خبر : ۵۹۸۰۱۳۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مجید حمیدی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم، ضمن اعلام برگزاری مانور سراسری مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه‌ای، افزود: این رزمایش با شعار پایش، مهار و آمادگی برای مبارزه با مگس میوه مدیترانه‌ای برگزار می‌شود و از سال جاری، مبارزه با این آفت به‌صورت همگانی در تمامی باغات و مزارع استان در جریان است.

وی با تأکید بر خطرات این آفت گفت: مگس میوه مدیترانه‌ای خسارات بسیار سنگینی به میزان تولید، کیفیت محصولات و به‌ویژه بازار صادراتی وارد می‌کند. هدف از این مانور، آشنایی کشاورزان و باغداران با روش‌های مبارزه تلفیقی و ارتقای سطح عملیاتی بهره‌برداران برای کنترل چرخه آفت است.

آقای حمیدی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان افزود: در استان قم بیش از ۲۴ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ بارور و غیربارور با تنوع محصولات گرمسیری و سردسیری وجود دارد. توجه نداشتن به این آفت می‌تواند در کمتر از یک هفته، ۸۰ درصد محصولات باغی را از بین ببرد.

وی در پایان اقدامات اجرایی این طرح را تشریح کرد و گفت: از مهم‌ترین اقدامات انجام شده می‌توان به برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ترویجی، ایجاد ۱۶ ایستگاه پایش و ردیابی در سطح استان، نصب تله‌های ردیابی جهت تعیین زمان دقیق مبارزه و همچنین تهیه و توزیع تجهیزات و مواد بیولوژیکی اشاره می‌شود.