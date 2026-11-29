فرماندار لنگرود از قطع گاز ۲۵۰ ویلای خالی از سکنه در مناطق چاف و چمخاله شهرستان با هدف ضرورت مدیریت مصرف گاز برای پایداری شبکه در روز‌های سرد سال خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۰ کد خبر : ۵۹۸۰۱۲۹

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ یوسف گلشن با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در کشور، گفت: با شناسایی و قطع گاز ۲۵۰ ویلای بدون سکنه در مناطق چاف و چمخاله شهرستان لنگرود، از مصرف غیرضروری گاز جلوگیری شده است.

وی با اشاره به چالش ناترازی انرژی و تأثیر حوادث منطقه‌ای بر تولید گاز در کشور، افزود: اولویت مدیریت مصرف و شناسایی مصارف غیرضروری برای حفظ پایداری شبکه و تأمین نیاز خانوار‌ها الزامی است.

فرماندار لنگرود همچنین از اجرای طرح «دمای همدلی» و تنظیم دمای محیط ادارات بر روی ۱۸ درجه سلسیوس برای کاهش مصرف خبر داد.