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مهربانو
رونق زندگی با هنر و آموزش خیاطی در صفی آباد خراسان شمالی
معرفی مهربانویی صفی آبادی که با هنر خیاطی و آموزش آن به شاگردانش سالهاست رونق بخش چرخ زندگی اش شده است.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۱ کد خبر : ۵۹۸۰۱۲۸
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، مهربانوی این هفته اخبار شبکه استانی اترک ، به معرفی یک بانوی خیاط و کارآفرین صفی آبادی اختصاص دارد.
بانویی که با فراگرفتن هنر خیاطی و همچنین با آموزش آن به شاگردانش سالهاست رونق بخش چرخ زندگی اش شده است.
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