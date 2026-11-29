مهربانو

معرفی مهربانویی صفی آبادی که با هنر خیاطی و آموزش آن به شاگردانش سالهاست رونق بخش چرخ زندگی اش شده است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۱ کد خبر : ۵۹۸۰۱۲۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، مهربانوی این هفته اخبار شبکه استانی اترک ، به معرفی یک بانوی خیاط و کارآفرین صفی آبادی اختصاص دارد.

بانویی که با فراگرفتن هنر خیاطی و همچنین با آموزش آن به شاگردانش سالهاست رونق بخش چرخ زندگی اش شده است.