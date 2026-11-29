در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های صنعت هسته‌ای؛

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: تا زمانی که آژانس بین المللی اتمی، حملات نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران را محکوم نکند امکان بازرسی از تاسیسات هسته‌ای وجود ندارد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۶ کد خبر : ۵۹۸۰۱۲۵

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های صنعت هسته‌ای که در مرکز بسیج رسانه ملی برگزار شد، اعلام کرد: صنعت هسته‌ای ما کاملا در آژانس ثبت شده و تحت نظارت پیوسته آژانس است.

وی افزود: آنچه القا می‌کنند که ایران تاسیسات هسته‌ای خود را زیر زمین پنهان می‌کنند، صحت ندارد بلکه به علت تهاجمی است که در ۳۰ سال گذشته به اشکال مختلف با هدایت جریان اسرائیلی - آمریکایی بر سر صنعت هسته‌ای ایران آورده‌اند.

اسلامی گفت: بنابراین تا زمانی که آژانس، حملات نظامی را علیه تاسیسات هسته‌ای ایران محکوم نکند نمی‌تواند مطالبه گر بازرسی از مراکز هسته‌ای، تحت تهدید و تهاجم بازرسی کند.