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برگزاری مانور زلزله و ایمنی در مدارس مرند
رئیس آموزش و پرورش مرند از برگزاری مانور زلزله و ایمنی در مدارس با هدف افزایش آمادگی دانشآموزان در برابر حوادث طبیعی و کاهش آسیبهای ناشی از زلزله خبر داد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۰ کد خبر : ۵۹۸۰۱۲۳
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،علیرضا فهیمی اظهار کرد:برگزاری مانور زلزله با هدف نهادینهسازی فرهنگ ایمنی و ارتقای سطح آگاهی و آمادگی دانشآموزان در مواجهه با حوادث احتمالی انجام میشود.
وی افزود:آموزش شیوههای صحیح پناهگیری، خروج ایمن از ساختمان و حفظ خونسردی هنگام وقوع زلزله از مهمترین محورهای برگزاری این مانور است.
رئیس آموزش و پرورش مرند با تاکید بر اهمیت آموزشهای عملی در مدارس خاطرنشان کرد:افزایش آمادگی دانشآموزان و ترویج فرهنگ پیشگیری و خودمراقبتی میتواند نقش موثری در کاهش خسارات و تلفات ناشی از حوادث طبیعی داشته باشد.
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