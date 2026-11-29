رئیس آموزش و پرورش مرند از برگزاری مانور زلزله و ایمنی در مدارس با هدف افزایش آمادگی دانش‌آموزان در برابر حوادث طبیعی و کاهش آسیب‌های ناشی از زلزله خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۰ کد خبر : ۵۹۸۰۱۲۳

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،علیرضا فهیمی اظهار کرد:برگزاری مانور زلزله با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی و ارتقای سطح آگاهی و آمادگی دانش‌آموزان در مواجهه با حوادث احتمالی انجام می‌شود.

وی افزود:آموزش شیوه‌های صحیح پناه‌گیری، خروج ایمن از ساختمان و حفظ خونسردی هنگام وقوع زلزله از مهمترین محور‌های برگزاری این مانور است.

رئیس آموزش و پرورش مرند با تاکید بر اهمیت آموزش‌های عملی در مدارس خاطرنشان کرد:افزایش آمادگی دانش‌آموزان و ترویج فرهنگ پیشگیری و خودمراقبتی می‌تواند نقش موثری در کاهش خسارات و تلفات ناشی از حوادث طبیعی داشته باشد.