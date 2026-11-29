به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تاکنون ۱۵۰ تَن بر اثر مسمومیت الکی به بیمارستان‌های استان مراجعه کرده‌اند و در حال حاضر ۱۸ تَن بستری هستند.

فریده حسن‌زاده افزود: از مجموع موارد ثبت‌شده، ۱۲۷ تَن در بیمارستان‌های بندرعباس و ۲۳ تَن در هفت شهرستان دیگر استان شامل میناب ۱۱، قشم چهار، رودان سه، بندرخمیر دو و شهرستان‌های سیریک، جاسک و کیش هر کدام یک نفر گزارش شده‌اند.

وی گفت: از مجموع ۱۵۰ تَن، ۱۱ نفر زن و ۱۳۹ نفر مرد هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: همچنین ۱۳ تَن از افراد مسموم‌شده در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال قرار دارند.

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حسن زاده با تأکید بر خطرات جدی مسمومیت‌های ناشی از مصرف الکل، به‌ویژه الکل‌های حاوی متانول، هشدار داد و گفت: بروز علائمی مانند سردرد، تهوع، درد شکم، سرگیجه، اختلال بینایی و کاهش سطح هوشیاری می‌تواند نشانه مسمومیت باشد و نیازمند ارزیابی فوری پزشکی است.

وی افزود: در صورت احتمال مصرف الکل و بروز هرگونه علائم مشکوک، نباید منتظر تشدید نشانه‌ها ماند یا به درمان‌های خانگی و خوددرمانی متوسل شد؛ مراجعه فوری به مراکز درمانی ضروری است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: مسمومیت با متانول می‌تواند با تأخیر علائم خود را نشان دهد و به آسیب‌های جبران‌ناپذیر بینایی، کلیوی و حتی مرگ منجر شود.

حسن‌زاده همچنین بر ضرورت توجه خانواده‌ها به سلامت نوجوانان و جوانان و گفت‌و‌گو با آنان درباره پیامد‌های خطرناک مصرف الکل تأکید کرد.