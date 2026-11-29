به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نجمه پورمقدم افزود: این طرح با سرمایه‌گذاری ۳۳۲ میلیارد ریال و پیش‌بینی اشتغال مستقیم برای ۲۳ نفر اجرا می‌شود.

وی اظهار داشت: این طرح در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع و با زیربنای ۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع طراحی شده است که با بهره‌برداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم ۲۳ نفر فراهم خواهد شد.

پورمقدم با اشاره به ظرفیت‌های این مجموعه بیان کرد: مجتمع گردشگری جاشک با برخورداری از ۳۵ مرکز اقامتی و ظرفیت ۱۰۰ تخت، علاوه بر فضا‌های اقامتی، دارای امکاناتی از جمله فضا‌های پذیرایی، کافی‌شاپ، محوطه بازی کودکان، فضای سبز و آلاچیق خواهد بود.

وی بیان کرد: ایجاد چنین مجموعه‌هایی در مناطق مستعد گردشگری، علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش و ماندگاری گردشگران، زمینه رونق اقتصادی جوامع محلی، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و طبیعی شهرستان‌ها را فراهم می‌کند.