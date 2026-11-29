رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از تخصیص یک میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات بدنسازی با هدف ایجاد آمادگی جسمانی و سلامت دانشجویان این دانشگاه خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۸ کد خبر : ۵۹۸۰۱۱۸

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر محمدتقی آشوبی گفت: در پی سفر دکتر مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به گیلان و بازدید وی از مجموعه‌های ورزشی خوابگاهی و حمایت مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اقدامات اجرایی برای توسعه و تجهیز فضا‌های ورزشی این دانشگاه آغاز شد.

وی از تخصیص یک میلیارد تومان اعتبار برای توسعه ورزش دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد و افزود: پس از خرید تجهیزات بدنسازی با بهره‌گیری از نظر کارشناسان تربیت بدنی؛ وضعیت فضای ورزشی، نظافت و آماده‌سازی محیط برای نصب این تجهیزات در خوابگاه پسرانه ارشاد، بررسی و دستورات لازم برای نصب و بهره‌برداری از دستگاه‌های جدید صادر شد.

دکتر آشوبی هدف از این اقدام را ارتقای زیرساخت‌های ورزش دانشجویی و افزایش نشاط و سلامت جسمی و روحی دانشجویان عنوان کرد.