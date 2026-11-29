رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: بسیج حقوقدانان باید با تبیین ظرفیت‌های قانونی و ارائه راهکار‌های عملی در مسیر پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی گام بردارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در دیدار فرماندهان بسیجی و حوزه بسیج حقوقدانان و مسئولان پایگاه های مقاومت بسیج وابسته به دادگستری، با تأکید بر نقش‌آفرینی مؤثر این مجموعه در شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی و مقابله با چالش‌های اقتصادی، گفت: آسیب‌های اجتماعی و فشار‌های معیشتی دو چالش مهم پیش‌روی جامعه هستند که مقابله با آنها نیازمند حضور مسئولانه و استفاده از ظرفیت‌های قانونی جامعه حقوقی است.

محمدجعفر عبداللهی، آسیب‌هایی همچون گسست اجتماعی و خانوادگی، بحران هویت، اعتیاد و پرخاشگری را تنها مسائل اخلاقی و فرهنگی ندانست و گفت: این آسیب‌ها در صورت تداوم می‌توانند به بحران‌های حقوقی و اجتماعی تبدیل شوند؛ از این رو بسیج حقوقدانان نباید صرفاً نظاره‌گر باشد، بلکه باید با تبیین ظرفیت‌های قانونی و ارائه راهکار‌های عملی در مسیر پیشگیری و کاهش این آسیب‌ها گام بردارد.

وی با اشاره به رویکرد پیشگیرانه و فرهنگی دستگاه قضایی افزود: دوره‌های آموزشی و تبیینی برای افراد در معرض آسیب برگزار می‌شود و در صورت تداوم رفتار‌های مجرمانه، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

عبداللهی خواستار استفاده جامعه حقوقی از ظرفیت قوانین برای مقابله با احتکار، اخلال در نظام اقتصادی، تبعیض در دسترسی به تسهیلات بانکی و انحصار شد و افزود: توزیع نامتوازن منابع بانکی و محروم ماندن تولیدکنندگان واقعی، زمینه رانت و تشدید نابرابری اقتصادی را فراهم می‌کند.

سرهنگ قاسمی، رئیس بسیج ادارات نیز با اشاره به ظرفیت تشکیلاتی بسیج ادارات استان افزود: در مرکز استان ۷۸ پایگاه بسیج در ادارات کل و در مجموع حدود ۲۵۰ پایگاه بسیج در بدنه دستگاه‌های اجرایی استان فعالیت دارند که می‌توان از این ظرفیت گسترده برای خدمت‌رسانی به مردم و پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد.