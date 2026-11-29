آمادهسازی پرونده موسیقی آواز کار بوشهر برای ثبت ملی
معاون میراثفرهنگی استان بوشهر از آماده سازی پرونده موسیقی آواز کار بوشهر برای ثبت در فهرست میراث ناملموس کشور خبر داد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۹ کد خبر : ۵۹۸۰۱۱۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی ماهینی گفت: از آنجایی که زندگی و زیست مردم بوشهر چه در دریا و چه در سایر حوزههای اجتماعی با موسیقی پیوندی خاص داشته و دارد ثبت و ضبط آواز کار موسیقی بوشهری نیز اقدامی مهم در زمینه پاسداشت این میراث فرهنگی و معنوی است که در طی سالیان طولانی به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردمان بوشهر تبدیل شده است.
وی افزود: موسیقی آواز کار بوشهری در بردارنده بخشهای مهمی، چون آواز کار ساروج کوبی، آواز کار بنایی، آواز کار دریا، آواز کار نخل و آواز کار نخل و دیمیت است.
ماهینی اضافه کرد: اقدامات اولیه، بهمنظور مستندسازی، تهیه و ارسال پرونده این میراث معنوی استان بوشهر به انجام رسیده است.
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