معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر از آماده سازی پرونده موسیقی آواز کار بوشهر برای ثبت در فهرست میراث ناملموس کشور خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۹ کد خبر : ۵۹۸۰۱۱۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی ماهینی گفت: از آنجایی که زندگی و زیست مردم بوشهر چه در دریا و چه در سایر حوزه‌های اجتماعی با موسیقی پیوندی خاص داشته و دارد ثبت و ضبط آواز کار موسیقی بوشهری نیز اقدامی مهم در زمینه پاسداشت این میراث فرهنگی و معنوی است که در طی سالیان طولانی به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردمان بوشهر تبدیل شده است.

وی افزود: موسیقی آواز کار بوشهری در بردارنده بخش‌های مهمی، چون آواز کار ساروج کوبی، آواز کار بنایی، آواز کار دریا، آواز کار نخل و آواز کار نخل و دیمیت است.

ماهینی اضافه کرد: اقدامات اولیه، به‌منظور مستندسازی، تهیه و ارسال پرونده این میراث معنوی استان بوشهر به انجام رسیده است.