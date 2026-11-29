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هیئت کشتی آذربایجان غربی در اقدامی خداپسندانه آیین گلریزانی برای تامین هزینه کاشت حلزون گوش یک نوزاد ۴ ماهه را برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هیئت کشتی آذربایجان غربی در اقدامی خداپسندانه آیین گلریزانی برای تامین هزینه کاشت حلزون گوش یک نوزاد ۴ ماهه را برگزار کرد.
در این حرکت خداپسندانه پیشکسوتان کشتی ارومیه با تکیه بر مرام پهلوانی خود در تامین هزینههای عمل این نوزاد چهار ماهه مشارکت کردند.
در نهایت هزینه عمل کاشت حلزون گوش این نوزاد تامین شد و چند روز دیگر با عمل کاشت حلزون این نوزاد چهارماهه ناشنوا قادر به شنیدن صدای زیبای زندگی خواهدشد