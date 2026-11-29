به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،موسی خلیل الهی از مرحله دوم ارائه خدمات کلینیک رایگان دندانپزشکی - روان شناسی مجتمع قضایی شوق زندگی تبریز بازدید کرد و از فعالیت گروه جهادی شهید قاضی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکر نمود.

در این مرحله با اضافه شدن دستگاه رادیوگرافی به ۳۰۰ نفر از مشمولین خدمات دندانپزشکی شامل عصب کشی، ترمیم و عکسبرداری ارائه خدمات گردید و به تعدادی از افراد خدمات مشاوره روانشناسی ارائه شد.همچنین به ۲۰۰ نفر از کودکان خانواده‌های مزبور هدایایی تقدیم شد.

گفتنی است مجتمع قضایی شوق زندگی تیرماه ۱۴۰۵ با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به‌ویژه کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، محجوران و آسیب‌دیدگان اجتماعی به بهره‌برداری رسید.

این کلینیک ویژه کودکان بی سرپرست، بدسرپرست، محجورین و آسیب دیدگان اجتماعی بوده و به صورت رایگان خدمات دندانپزشکی و مشاوره روانشناسی را ارائه می‌کند.

اولین مرحله خدمات رایگان اول و دوم مرداد ۱۴۰۵ و برای ۲۲۰ نفر از مددجویان مجتمع قضایی شوق زندگی انجام گرفت و ارزش ریالی خدمات ارائه شده نزدیک به ۱۲ میلیارد ریال بود.