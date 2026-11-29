مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو از اصلاح و ابلاغ شیوه‌نامه صدور مجوز صادرات و گواهی‌های مرتبط با فرآورده‌های تحت نظارت این اداره کل خبر داد.

اصلاح شیوه‌نامه صدور مجوز صادرات فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک

اصلاح شیوه‌نامه صدور مجوز صادرات فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرام شعیبی مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو گفت: در نسخه جدید شیوه‌نامه صدور مجوز صادرات فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک و غذای ویژه، موضوع صدور گواهی‌های مرتبط با صادرات و صادرات تجمیعی نیز پیش‌بینی شده است.

وی افزود: اصلاح عنوان و محتوای شیوه‌نامه با هدف پوشش جامع‌تر فرآیندهای صادراتی و شفاف‌سازی الزامات مربوط به مواد اولیه و فرآورده‌های تحت نظارت این اداره کل انجام شده است.

نسخه جدید این شیوه‌نامه برای بهره‌برداری شرکت‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.