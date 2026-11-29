طبیعت ساوجبلاغ در واپسین روزهای پاییز، با چشم‌انداز درختان رنگارنگ، باغ‌های پربار و رودخانه‌های جاری، جلوه‌ای تماشایی از زیبایی‌های طبیعی البرز را به نمایش گذاشته است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۳ کد خبر : ۵۹۸۰۱۰۹

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، برگ‌های زرد و نارنجی درختان در کنار خرمالوهای رسیده بر شاخه باغ‌ها، چهره‌ای متفاوت به طبیعت ساوجبلاغ بخشیده و این شهرستان را به تابلویی زنده از رنگ‌های پاییزی تبدیل کرده است.

در کنار این جلوه‌های طبیعی، فعالیت کشاورزان و باغداران نیز همچنان ادامه دارد و برداشت محصولات باغی و جمع‌آوری میوه‌های پاییزی، بخشی از تلاش فعالان بخش کشاورزی در این روزهاست.

همچنین کشاورزان با آماده‌سازی زمین‌های زراعی برای کشت پاییزه، خود را برای فصل جدید فعالیت‌های کشاورزی آماده می‌کنند؛ فعالیتی که نشان‌دهنده تداوم چرخه تولید و نقش کشاورزی در اقتصاد و معیشت خانوارهای منطقه است.

ترکیب طبیعت رنگارنگ، باغ‌های میوه و جریان زندگی در مزارع، ساوجبلاغ را به یکی از جلوه‌های دیدنی پاییز در استان البرز تبدیل کرده است؛ تصویری از پیوند طبیعت، برکت زمین و تلاش مردمانی که زندگی‌شان با کشاورزی گره خورده است.