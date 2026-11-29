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وضعیت بیماریهای تنفسی در استان همچنان بالاتر از سطح هشدار
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گفت: میزان موارد مثبت آنفلوانزا در استان همچنان بالاتر از سطح هشدار کشوری است
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۴ کد خبر : ۵۹۸۰۱۰۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی با هشدار درباره تداوم شیوع بیماریهای تنفسی در استان گفت: میزان موارد مثبت آنفلوانزا در استان همچنان بالاتر از سطح هشدار کشوری است و رعایت جدی دستورالعملهای بهداشتی از سوی مردم ضروری است.
شریفی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، با اشاره به تداوم وضعیت نگرانکننده بیماریهای تنفسی در استان طی هفتههای اخیر اظهار کرد: بررسی آمار آزمایشگاهی نشان میدهد شیوع بیماری همچنان در سطح بالایی قرار دارد و این موضوع ضرورت اجرای مداخلات جدی برای کنترل روند اپیدمی را نشان میدهد.
وی با قدردانی از همکاری استاندار، مسئولان دستگاههای اجرایی، آموزش و پرورش و دانشگاهها در اجرای سه روز آموزش غیرحضوری در هفته گذشته افزود: امیدواریم آثار این تصمیم در آمار بیماری طی هفته جاری و هفتههای آینده نمایان شود.
شریفی با بیان اینکه شرایط بیماریهای تنفسی در سطح کشور نیز نسبت به هفتههای گذشته تا حدودی افزایشی شده است، گفت: در هفته گذشته همه شهرستانهای استان از نظر شاخصهای شدت بیماری و وضعیت خدمات درمانی در وضعیت نارنجی قرار داشتند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی با تأکید بر نقش مردم و خانوادهها در کنترل بیماری تصریح کرد: استفاده از ماسک بهویژه برای افراد دارای علائم بیماری، خودداری از حضور در تجمعات و مکانهای سرپوشیده، رعایت تهویه مناسب، شستوشوی مداوم دستها و رعایت فاصله اجتماعی از مهمترین توصیههای بهداشتی است.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ درصد مراجعان سرپایی به مراکز درمانی، علائم آنفلوانزا دارند، افزود: موارد بستری نیز اگرچه در هفته جاری نسبت به هفته گذشته اندکی کاهش داشته، اما همچنان بالاتر از میانگین کشوری است.
شریفی گروههای سنی زیر پنج سال و پنج تا ۲۴ سال را از گروههای دارای موارد ابتلای بیشتر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر سه عامل بیماریزای تنفسی شامل آنفلوانزای نوع A، آنفلوانزای نوع B و کووید ۱۹ در گردش هستند.
وی با بیان اینکه موارد ابتلا به کووید ۱۹ کاهش چشمگیری داشته است، افزود: موارد ابتلا به آنفلوانزای نوع A و B همچنان بالاست و متأسفانه موارد نوع A نیز در استان روند افزایشی داشته است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی با تأکید بر اینکه روند موجهای آنفلوانزا قابل پیشبینی قطعی نیست، خاطرنشان کرد: همه شهرستانهای استان همچنان با بیماری درگیر هستند و با وجود نوسان آمار در مناطق مختلف، نمیتوان هیچ شهرستانی را از چرخه شیوع بیماری مستثنا دانست.
شریفی در پایان بر ضرورت توجه ویژه به سلامت کودکان زیر پنج سال، سالمندان و افراد دارای بیماریهای زمینهای تأکید کرد و گفت: جدی گرفتن علائم بیماری و رعایت توصیههای ساده بهداشتی از سوی شهروندان، ادارات و مراکز مختلف، مهمترین راهکار برای کنترل بیماریهای تنفسی و حفظ سلامت جامعه است.
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