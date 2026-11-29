بیژن پولادی فرماندار ویژه آمل در ارتباط زنده تلویزیونی با خبرگزاری صداوسیمای مازندران گفت: با توجه به درخواست‌های مکرر صنعتگران برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، تأمین زمین مورد نیاز شهرک‌های صنعتی شهرستان با هماهنگی استاندار و مدیران شهرک‌های صنعتی استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: زمین‌های واقع در حاشیه شهرک‌های صنعتی برای توسعه این مجموعه‌ها در کارگروه زیربنایی استان در حال پیگیری است تا در صورت طی مراحل لازم، در اختیار صنعتگران قرار گیرد.

فرماندار ویژه آمل با اشاره به ظرفیت صنعتی این شهرستان گفت: آمل چهار شهرک صنعتی دارد و ۴۶ درصد صنعت مازندران در این شهرستان متمرکز است.

پولادی با بیان اینکه تاکنون چندین نشست با مسئولان شهرک‌های صنعتی و با حضور استاندار برگزار شده است، افزود: پیگیری‌ها ادامه دارد و نتایج آن در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.