مسابقات تیراندازی و داژبال در قالب جشنواره ایران سربلند به مناسبت هفته بسیج در استان قم برگزار شد و نفرات برتر در رشته‌های مختلف معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در راستای گرامیداشت هفته بسیج، جشنواره ایران سربلند با هدف تقویت پیوند‌های عاطفی خانواده‌ها و ترویج فرهنگ ورزش برگزار گردید.

در این جشنواره، مسابقات تیراندازی برادران در رشته‌های تفنگ و تپانچه بادی و همچنین رقابت‌های داژبال بانوان برگزار شد.

در بخش تیراندازی تفنگ، رضا ملاصادقی در رده حرفه‌ای مقام نخست و محمد معین رعیت در رده مبتدی با کسب ۱۸۹ امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. در رشته تپانچه بادی نیز میثم همتی با کسب ۱۸۴ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد.

در رقابت‌های داژبال بانوان، تیم حوزه مقاومت بسیج‌ام‌ابی‌ها قهرمان شد. تیم حوزه مقاومت بسیج نجمه خاتون در رتبه دوم و تیم‌های حوزه شهیده واعظی و دختران آریانا به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

این جشنواره که با همکاری هیأت تکواندو بسیج و سپاه استان قم و معاونت تربیت‌بدنی ناحیه مقاومت امام رضا (ع) برگزار شد، شامل اجرای پومسه‌های ابداعی تکواندو و ایستگاه‌های آمادگی جسمانی و مسابقات رقابتی بود تا فضایی مناسب برای تقویت پیوند میان مادر و دختر فراهم آورد.