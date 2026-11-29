سخنگوی وزارت امور امور خارجه به کشورهای عربی منطقه درباره مشارکت در جنگ افروزی احتمالی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان هشدار داد.

هرکه به جنگ انگیزد، از آتش آن ایمن نخواهد بود

هرکه به جنگ انگیزد، از آتش آن ایمن نخواهد بود

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی درفضای مجازی، بخشی از قصیده مشهور «زهیر بن أبی سلمی» در نکوهش فتنه و جنگ‌افروزی را منتشر کرد:

یُؤَخَّرْ فَیُوضَعْ فِی کِتَابٍ فَیُدَّخَرْ

لِیَوْمِ الْحِسَابِ أَوْ یُعَجَّلْ فَیُنْقَمِ

وَمَا الْحَرْبُ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُمُ

وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِیثِ الْمُرَجَّمِ

مَتَى تَبْعَثُوهَا تَبْعَثُوهَا ذَمِیمَةً

وَتَضْرَ إِذَا ضَرَّیْتُمُوهَا فَتَضْرَمِ

فَتَعْرُکُکُمْ عَرْکَ الرَّحَى بِثِفَالِهَا

وَتَلْقَحْ کِشَافًا ثُمَّ تُنْتَجْ فَتُتْئِم

ترجمه:

اگر مجازات به تاخیر افتد، در نامه‌ای ثبت و برای روز حساب اندوخته می‌شود؛ و اگر به تعجیل افتد، انتقام و کیفر در همین دنیا فراخواهد رسید.

جنگ چیزی جز همان نیست که آن را شناخته‌اید و چشیده‌اید؛ و این سخن درباره جنگ، گمانی بی‌پایه نیست.

هرگاه جنگ را برانگیزید، آن را نکوهیده برانگیخته‌اید؛ و هرچه بیشتر در افروختن آن بکوشید، شعله‌ورتر خواهد شد.

آنگاه شما را چنان درهم می‌کوبد که سنگ آسیاب دانه را خرد می‌کند؛ و پی‌درپی از دل آن مصیبت‌ها و تباهی‌های تازه زاده می‌شود.