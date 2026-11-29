مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان از تخصیص صددرصدی اعتبارات استانی به حوزه مدرسه‌سازی و تسهیل فرآیند ساخت ۵۵ مدرسه در استان خبر داد.

تخصیص صددرصدی اعتبارات استانی به مدرسه‌سازی و تسهیل ساخت ۵۵ مدرسه در خوزستان

تخصیص صددرصدی اعتبارات استانی به مدرسه‌سازی و تسهیل ساخت ۵۵ مدرسه در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان از تخصیص صددرصدی اعتبارات استانی به حوزه مدرسه‌سازی و تسهیل فرآیند ساخت ۵۵ مدرسه در استان خبر داد.

بابک ممبینی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان اظهار کرد: یکی از تصمیمات مهم در این زمینه، تخصیص صددرصدی اعتبارات استانی به حوزه نوسازی مدارس است که گام مؤثری برای توسعه فضاهای آموزشی به شمار می‌رود.

وی افزود: برای ساخت ۵۵ مدرسه در خوزستان نیز تصمیمات مهمی اتخاذ شده و با رفع مشکلات مربوط به تأمین زمین و استفاده از ظرفیت ماده ۲۳ قانون بودجه، روند اجرای این طرح‌ها تسهیل شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان در ۲۵ آذرماه، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجمع خیرین مدرسه‌ساز برای حضور در این مراسم دعوت کرد.

ممبینی با تأکید بر نقش مشارکت نمایندگان و خیرین در توسعه فضاهای آموزشی گفت: حضور و همراهی این افراد در جشنواره می‌تواند به حمایت بیشتر از طرح‌های مدرسه‌سازی و جذب منابع غیردولتی برای تکمیل طرح‌های آموزشی استان کمک کند.

استاندار خوزستان نیز پیش از این از ساخت ۶۲۷ مدرسه در قالب سه هزار و ۶۸۷ کلاس درس در استان خبر داده و گفته بود: ۱۵۰ مدرسه مهرماه امسال به بهره‌برداری رسیده است.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده با تأکید بر ضرورت توسعه فضاهای آموزشی استان، ارتقای سرانه فضای آموزشی خوزستان به میانگین کشوری را از اولویت‌ها دانسته و بر استفاده از همه ظرفیت‌ها برای تحقق این هدف تأکید کرده است.