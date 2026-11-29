آذربایجان‌شرقی از امروز یکشنبه تا اواخر وقت دوشنبه شاهد بارش باران و برف، وزش باد شدید و رعدوبرق خواهد بود؛ اداره کل هواشناسی استان در این خصوص هشدار سطح زرد شماره ۴۹ صادر کرده است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۲ کد خبر : ۵۹۸۰۱۰۳

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، محمد امیدفر با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۴۹ هواشناسی اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی از پیش از ظهر یکشنبه ۸ آذر آغاز می‌شود و تا اواخر وقت دوشنبه ۹ آذر ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این سامانه مناطق مختلف استان از جمله تبریز را تحت تاثیر قرار می‌دهد افزود: بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و مه از مخاطرات پیش‌بینی‌ شده است و در ارتفاعات و مناطق سردسیر، به‌ویژه گردنه‌های کوهستانی بارش برف دور از انتظار نیست.

امیدفر با اشاره به پیامد‌های احتمالی فعالیت این سامانه ادامه داد: آبگرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی و اختلال در تردد شهری و بین‌شهری از جمله مخاطرات این شرایط جوی خواهد بود.

وی از شهروندان خواست از سفر‌های غیرضروری به‌ویژه در مسیر‌های کوهستانی خودداری کنند و رانندگان نیز با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و همراه داشتن تجهیزات زمستانی و سوخت کافی نکات ایمنی را مدنظر قرار دهند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان‌شرقی همچنین بر پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و صعود به ارتفاعات و خودداری از توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها تاکید کرد.