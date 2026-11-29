رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای آذربایجان‌شرقی از بارش باران و برف، وزش باد شدید و رعدوبرق در استان از امروز یکشنبه تا فردا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، محمد امیدفر با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۴۹ هواشناسی اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی از پیش از ظهر یکشنبه ۸ آذر آغاز می‌شود و تا اواخر وقت دوشنبه ۹ آذر ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این سامانه مناطق مختلف استان از جمله تبریز را تحت تاثیر قرار می‌دهد افزود: بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و مه از مخاطرات پیش‌بینی‌ شده است و در ارتفاعات و مناطق سردسیر، به‌ویژه گردنه‌های کوهستانی بارش برف دور از انتظار نیست.

امیدفر با اشاره به پیامد‌های احتمالی فعالیت این سامانه ادامه داد: آبگرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی و اختلال در تردد شهری و بین‌شهری از جمله مخاطرات این شرایط جوی خواهد بود.

وی از شهروندان خواست از سفر‌های غیرضروری به‌ویژه در مسیر‌های کوهستانی خودداری کنند و رانندگان نیز با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و همراه داشتن تجهیزات زمستانی و سوخت کافی نکات ایمنی را مدنظر قرار دهند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان‌شرقی همچنین بر پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و صعود به ارتفاعات و خودداری از توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها تاکید کرد.