رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر نقش راهبردی زنان در ساختن آینده کشور گفت: بانوان شاغل در این سازمان با دانش، تخصص و توان کارشناسی خود از ارکان اصلی پیشبرد مأموریت‌های سازمان هستند و سهم مهمی در اداره امور و تحقق اهداف کشور بر عهده دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور؛ «سید حمید پورمحمدی» این مطلب را امروز در در آیین جشن سالروز میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها و گرامیداشت روز زن و مقام والای مادر در جمع کارکنان سازمان بیان کرد و گفت: مادر، پلی میان خالق و مخلوق است و همه ما با عبور از این پل پا به جهان گذاشته‌ایم. اگر در رفتار یک انسان، نشانی از خصلت‌های الهی وجود داشته باشد، باید آن را در خلق‌وخوی مادر جست‌و‌جو کرد.

وی با بیان اینکه پس از خداوند، هیچ موجودی بخشنده‌تر از مادر نیست، افزود: سخاوت و بخشندگی از برجسته‌ترین ویژگی‌های مادران است؛ ویژگی‌ای که در رفتار حضرت فاطمه زهرا (س) نیز جلوه‌ای روشن دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره بخشش به نیازمندان، یتیمان و اسیران گفت: یکی از درس‌های مهم سیره حضرت زهرا (س)، این است که هنگام بخشیدن، نباید به جایگاه و هویت دریافت‌کننده توجه کرد؛ حتی اگر فردی در جایگاه دشمن قرار داشته باشد. این آموزه، درس بزرگی برای همه ما در زندگی فردی و اجتماعی است.

پورمحمدی با اشاره به تقدم همسایه بر خود در سیره حضرت زهرا (س) و فرهنگ ایثار و بخشندگی، گفت: انسان‌های بزرگ کسانی هستند که می‌توانند از آنچه دوست دارند، ببخشند. قرآن کریم نیز تأکید می‌کند که انسان به مقام نیکوکاری نمی‌رسد، مگر آنکه از آنچه دوست دارد انفاق کند.

وی ادامه داد: بزرگان جهان همواره بخشی از داشته‌های ارزشمند خود را در راه دیگران بخشیده‌اند. انسان‌های بزرگ باید مانند آسمان باشند که سایه خود را بر سر همه می‌گستراند و مانند ابر بر همه می‌بارد؛ بدون آنکه میان دوست و دشمن، منتقد و مخالف یا فقیر و غنی تفاوتی قائل شوند.

جایگاه زن در فرهنگ و تمدن ایرانی و شاهنامه فردوسی

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه زن در فرهنگ و تمدن ایرانی، به آموزه‌های شاهنامه فردوسی پرداخت و گفت: در فرهنگ ایرانی، نمونه‌های برجسته‌ای از نقش‌آفرینی زنان در تربیت نسل، اداره جامعه، ایجاد صلح و نجات کشور وجود دارد که می‌توانند برای امروز ما نیز الهام‌بخش باشند.

وی با اشاره به روایت آفرینش مشی و مشیانه در شاهنامه افزود: در این روایت، زن و مرد از ریشه‌ای مشترک و با جایگاهی برابر معرفی می‌شوند؛ موضوعی که نشان‌دهنده نگاه قابل توجه فرهنگ ایرانی به جایگاه زن است.

پورمحمدی با اشاره به شخصیت فرانک، مادر فریدون، گفت: در شاهنامه، فریدون یکی از فرمانروایان آرمانی معرفی شده است که پس از کشته شدن پدرش، به دست مادرش فرانک پرورش می‌یابد. فردوسی با این روایت نشان می‌دهد که نقش مادر در تربیت و پرورش انسان‌های بزرگ، تا چه اندازه تعیین‌کننده است.

وی با یادآوری جایگاه فریدون در شاهنامه و اشاره به ابیات «فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود»، گفت: فریدون به‌واسطه داد و دهش، به جایگاه شایسته رسید و به نمادی از عدالت و سخاوت تبدیل شد؛ ویژگی‌هایی که در تربیت و پرورش او به دست مادرش نیز ریشه دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین با اشاره به داستان کیخسرو در شاهنامه، گفت: کیخسرو، فرزند سیاوش، به دست مادرش فرنگیس و دور از چشم دشمن پرورش می‌یابد و به یکی از فرمانروایان آرمانی شاهنامه تبدیل می‌شود. این روایت نیز بر نقش محوری مادر در تربیت و ساختن آینده تأکید دارد.

وی با اشاره به شخصیت‌های سودابه و فرنگیس در شاهنامه، آنها را نمونه‌هایی از دو نقش متفاوت در سرنوشت جامعه دانست و گفت: در این اثر، سودابه نماد سرمایه‌سوزی و فرنگیس نماد سرمایه‌سازی است؛ چراکه رفتار سودابه به نابودی سرمایه‌ای بزرگ همچون سیاوش منجر می‌شود، در حالی که فرنگیس با تربیت کیخسرو زمینه پرورش یک فرمانروای شایسته را فراهم می‌کند.

نقش زنان در جلوگیری از جنگ و ایجاد صلح در شاهنامه

پورمحمدی در ادامه به نقش زنان در جلوگیری از جنگ و ایجاد صلح در شاهنامه اشاره کرد و با بیان داستان زال و رودابه، گفت: زمانی که اختلاف میان ایران و کابل بر سر پیوند زال و رودابه به تهدیدی برای آغاز جنگ تبدیل می‌شود، سیندخت، مادر رودابه، با تدبیر و شایستگی وارد میدان می‌شود و با حضور در جایگاه سفیر، سام را متقاعد می‌کند که رابطه میان دو خانواده نباید به نابودی مردم و آغاز جنگ منجر شود.

وی افزود: سیندخت با این اقدام توانست از وقوع جنگ جلوگیری کند و زمینه پیوند زال و رودابه را فراهم آورد؛ روایتی که نشان می‌دهد زنان در فرهنگ ایرانی نه‌تنها در تربیت نسل، بلکه در دیپلماسی، ایجاد صلح و حفظ کشور نیز نقش‌آفرین بوده‌اند.

فرهنگ ایرانی سرشار از نمونه‌هایی است که توانمندی زنان را در عرصه‌های مختلف به تصویر می‌کشد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین با اشاره به دیگر شخصیت‌های زن در شاهنامه، از جمله پوراندخت، گفت: فرهنگ ایرانی سرشار از نمونه‌هایی است که توانمندی زنان را در عرصه‌های مختلف به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد زنان می‌توانند در ساختن آینده کشور، تربیت انسان‌های شایسته، نمایندگی و حل‌وفصل منازعات و حتی دفاع از سرزمین نقش‌آفرین باشند.

وی با بیان اینکه برای شناخت جایگاه زن نباید صرفاً به دنبال الگو‌ها در فرهنگ‌های دیگر بود، گفت: هم در فرهنگ اهل‌بیت (ع) و هم در فرهنگ ایرانی، الگو‌های ارزشمند و الهام‌بخشی وجود دارد که باید آنها را بیشتر بشناسیم و به نسل‌های آینده معرفی کنیم.

پورمحمدی با اشاره به شرایط دشوار کنونی کشور و تقابل ایران با قدرت‌های بزرگ نظامی و استکباری، گفت: امروز زنان می‌توانند در ساختن آینده کشور نقشی تعیین‌کننده داشته باشند. اگر مسئولیتی بر دوش سازمان برنامه و بودجه باشد، بی‌تردید بخشی از سنگینی آن بر دوش کارشناسان و مدیران زن این سازمان است که از ارکان اصلی آن به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه توانمندی و کاردانی بانوان شاغل در سازمان برنامه و بودجه در عمل قابل مشاهده است، افزود: آنچه در اسطوره‌ها و روایت‌های تاریخی درباره شایستگی زنان خوانده‌ایم، امروز در عملکرد، لیاقت و توان کارشناسی بانوان این سازمان نمود پیدا کرده است.

در بخش دیگری از این آیین، «مریم شادی»، رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت‌های زنان در دفاع مقدس و مقاومت، گفت: نگاه تاب‌آور زنان ایرانی، یاریگر مردان در بحران‌ها بوده است و در جنگ‌های احیر نیز به مانند دوره دفاع مقدس، بانوان ایرانی برای کلمه ایران ایستادند و حضور جانانه‌ای از خود نشان دادند.

وی افزود: سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت‌های زنان در دفاع مقدس و مقاومت آمادگی دارد تجربیات مستندشده بانوان سازمان برنامه و بودجه کشور در جنگ‌های اخیر را تدوین و منتشر کند.

در ادامه مراسم نیز با اهدای لوح تقدیر از «بانوان تلاشگر و اثرگذار در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه»، «همکاران دارای فرزند چند قلو و ۵ فرزند به بالا» و «همکارانی که فرزندانشان رتبه علمی/ فرهنگی/ ورزشی کسب کرده‌اند» قدردانی شد.