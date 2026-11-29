به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مانور مقابله با زلزله همزمان با سراسر کشور از ۵ هزار و ۳۵۵مدرسه با حضور ۶۷۴ هزار دانش آموز آذربایجان غربی اجرا شد.

در این رزمایش دانش آموزان با نحوه آموزش‌های حین و پس از زلزله آشنا شدند.

نحوه پناه گیری در موقع زلزله انتقال مصدومان به بیرون از محل حادثه و نحوه اطفا حریق در مواقع آتش سوزی از جمله آموزش‌های ارائه شده در این مانور به دانش آموزان بود.

بیست و هشتمین مانور سراسری زلزله با حضور علی اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، رییس سازمان دانش آموزی استان، مدیران نواحی یک و دو ارومیه و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی در هنرستان شهید عسگری ناحیه دو ارومیه برگزار شد.