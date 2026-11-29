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فاطمه مهاجرانی (سخنگوی دولت) گفت: نویسندگانی که میتوانند ایدههای بلند و بزرگ را با فنون نویسندگی درهم آمیزند، از نعمتهایی هستند که خداوند به این کشور عطا کرده است.
فاطمه مهاجرانی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: درگذشت رضا امیرخانی ضایعهای بزرگ برای جامعه فرهنگی کشور است و مهمترین کاری که در قبال میراث او میتوان انجام داد، خواندن آثارش و درک اندیشههایی است که برای بیان آنها تلاش کرده است.
سخنگوی دولت گفت: امیدواریم با پرورش نویسندگانی از این جنس، شاهد حضور چهرههایی باشیم که بتوانند با توانایی و خلاقیت خود، آثار ارزشمندی خلق کنند و مورد توجه و علاقه مردم قرار گیرند.
پیکر رضا امیرخانی، نویسنده و منتقد ادبی، جمعه ۶ آذر ۱۴۰۵ با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب در قطعه ۵۱ بهشت زهرا (س)، در جوار مزار پدرش به خاک سپرده شد.