فاطمه مهاجرانی (سخنگوی دولت) گفت: نویسندگانی که می‌توانند ایده‌های بلند و بزرگ را با فنون نویسندگی درهم آمیزند، از نعمت‌هایی هستند که خداوند به این کشور عطا کرده است.

رضا امیرخانی اندیشه‌های بزرگ را به اثر ادبی تبدیل می‌کرد

رضا امیرخانی اندیشه‌های بزرگ را به اثر ادبی تبدیل می‌کرد



فاطمه مهاجرانی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: درگذشت رضا امیرخانی ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه فرهنگی کشور است و مهم‌ترین کاری که در قبال میراث او می‌توان انجام داد، خواندن آثارش و درک اندیشه‌هایی است که برای بیان آنها تلاش کرده است.

سخنگوی دولت گفت: امیدواریم با پرورش نویسندگانی از این جنس، شاهد حضور چهره‌هایی باشیم که بتوانند با توانایی و خلاقیت خود، آثار ارزشمندی خلق کنند و مورد توجه و علاقه مردم قرار گیرند.

پیکر رضا امیرخانی، نویسنده و منتقد ادبی، جمعه ۶ آذر ۱۴۰۵ با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب در قطعه ۵۱ بهشت زهرا (س)، در جوار مزار پدرش به خاک سپرده شد.