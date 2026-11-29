مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با تأکید بر ضرورت افزایش مشارکت بانوان و جوانان در اهدای خون، اعلام کرد که در حال حاضر کمتر از پنج درصد اهداکنندگان خون کشور را بانوان تشکیل می‌دهند؛ در حالی که این میزان در دوران جنگ تحمیلی به حدود ۳۰ درصد و در برخی کشور‌های توسعه‌یافته به ۵۵ درصد می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد قره‌باغیان، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، با اشاره به ظرفیت و توانمندی بانوان ایرانی در مشارکت اجتماعی اظهار کرد: افزایش سهم بانوان در اهدای خون نیازمند برنامه‌ریزی، فرهنگ‌سازی و برطرف کردن تدریجی دغدغه‌های آنان است و سازمان انتقال خون باید با اجرای برنامه‌های هدفمند، زمینه حضور بیشتر بانوان را فراهم کند.

وی با بیان اینکه تجربه دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، مشارکت حدود ۳۰ درصدی بانوان در اهدای خون را نشان می‌دهد، افزود: این میزان در برخی کشورهای همسایه مانند ترکیه و همچنین کشورهای توسعه‌یافته به حدود ۵۵ درصد می‌رسد و باید برای افزایش مشارکت بانوان در کشورمان نیز اقدامات مؤثری انجام شود.

قره‌باغیان با اشاره به افزایش استقبال مردم از اهدای خون در شرایط بحرانی تصریح کرد: تجربه جنگ رمضان نیز نشان داد که با افزایش مشارکت اجتماعی، میزان اهدای خون می‌تواند تا ۷۰ درصد افزایش یابد. جوانانی که برای نخستین بار خون اهدا می‌کنند نیز ظرفیت ارزشمندی برای تأمین پایدار خون کشور هستند و باید در برنامه‌ریزی‌های سازمان مورد توجه قرار گیرند.

نیاز مراکز درمانی به خون، روزانه و مستمر است

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با تأکید بر اینکه نیاز به خون و فرآورده‌های خونی محدود به شرایط بحرانی نیست، گفت: مراکز درمانی هر روز به خون نیاز دارند و این نیاز ممکن است در شرایط خاص و بحران‌ها افزایش یابد، اما نمی‌توان تأمین خون را به تعویق انداخت یا منتظر وقوع بحران ماند.

وی با اشاره به گروه‌های مختلف بیماران نیازمند خون افزود: بیماران مبتلا به تالاسمی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان خون در کشور هستند و باید در فواصل زمانی مشخص، خون و فرآورده‌های مورد نیاز خود را دریافت کنند. همچنین بخشی از روند درمان بیماران مبتلا به سرطان، به‌ویژه سرطان‌های خون، به تأمین خون و فرآورده‌های خونی وابسته است.

قره‌باغیان ادامه داد: گروه دیگری از دریافت‌کنندگان خون، بیمارانی هستند که نیاز به جراحی دارند و جراح تا زمانی که از تأمین و ذخیره خون مورد نیاز بیمار در مرکز درمانی اطمینان نداشته باشد، نمی‌تواند با اطمینان عمل جراحی را آغاز کند. در حوادث و شرایط اورژانسی نیز خون یکی از بخش‌های اصلی و اولیه درمان بیماران است.

وی تأکید کرد: این موارد نشان می‌دهد که فعالیت سازمان انتقال خون، مأموریتی روزانه و مستمر است و این سازمان وظیفه دارد ذخیره‌ای مناسب و پایدار از خون و فرآورده‌های خونی در اختیار مراکز درمانی قرار دهد تا هیچ بیماری به دلیل کمبود خون آسیب نبیند و انجام جراحی یا روند درمان او به تعویق نیفتد.

سالمندی جمعیت، ضرورت تأمین پایدار خون را افزایش می‌دهد

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره به روند سالمند شدن جمعیت کشور خاطرنشان کرد: حرکت جامعه به سمت سالمندی برای نظام انتقال خون یک زنگ خطر محسوب می‌شود؛ زیرا با افزایش سن جمعیت، نیاز به خدمات درمانی، جراحی‌های پیشرفته از جمله جراحی قلب و ارتوپدی و همچنین درمان بیماری‌هایی مانند سرطان افزایش می‌یابد که بسیاری از آنها به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند.

وی افزود: در چنین شرایطی، سازمان انتقال خون باید از هم‌اکنون برای پاسخگویی به نیازهای آینده برنامه‌ریزی کند و حضور بیشتر بانوان و جوانان زیر ۲۵ سال در جمع اهداکنندگان خون می‌تواند نقش مؤثری در پایداری ذخایر خونی کشور داشته باشد.

پویش‌های «خاتون» و «بی‌نهایت مهر» برای توسعه مشارکت‌ها

قره‌باغیان با اشاره به دغدغه‌های برخی بانوان درباره اهدای خون گفت: سازمان انتقال خون این دغدغه‌ها را می‌شناسد و مستندات مربوط به آنها نیز وجود دارد. یکی از موضوعات مورد توجه، احتمال بروز عوارضی مانند احساس ضعف یا سرگیجه پس از اهدای خون در برخی افراد است که با آموزش و رعایت توصیه‌های لازم می‌توان احتمال بروز آن را کاهش داد. وی به بانوانی که برای نخستین بار خون اهدا می‌کنند توصیه کرد پیش از مراجعه به مراکز انتقال خون، مایعات کافی و چند لیوان آب بیشتر مصرف کنند تا احتمال بروز عوارض احتمالی پس از اهدای خون به حداقل برسد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران از اجرای پویش «خاتون» با تمرکز بر افزایش مشارکت بانوان خبر داد و اظهار کرد: در قالب این پویش، ۹ مرکز منتخب و الگو انتخاب شده‌اند تا با تمرکز بیشتر بر جذب اهداکنندگان زن، زمینه افزایش مشارکت بانوان را فراهم کنند. برخی مراکز استانی از جمله قزوین و شاهرود نیز در این برنامه مشارکت دارند و امیدواریم بتوانند الگوهای مناسبی برای جذب اهداکنندگان زن ارائه دهند.

وی در پایان با اشاره به اجرای پویش «بی‌نهایت مهر» گفت: این پویش از ۹ آذر، هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آغاز می‌شود و تا ۱۶ آذر، روز دانشجو، ادامه خواهد داشت. این برنامه با تمرکز بر بانوان آغاز می‌شود و در ادامه، جوانان را به‌عنوان گروه هدف مورد توجه قرار می‌دهد. وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این پویش و همراهی رسانه‌ها، میزان مراجعه بانوان و جوانان زیر ۲۵ سال به مراکز انتقال خون افزایش یابد و ذخایر خون کشور به‌صورت روزانه و پایدار تأمین شود.