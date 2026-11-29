شبکه امید هم‌زمان با فرارسیدن روز مادر و سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع فرهنگی، مستند، پویا نمایی و سینمایی را برای مخاطبان نوجوان خود تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در بخش مستند، چند اثر با محور معرفی بانوان موفق ایرانی روی آنتن می‌رود.

مستند «باور» یکشنبه ۸ آذر ساعت ۱۸:۳۰، زندگی یک بانوی ورزشکار ایرانی در رشته تیراندازی با کمان را به تصویر می‌کشد.

همچنین مستند «ریحانه» دوشنبه ۹ آذر ساعت ۱۹، روایتگر زندگی بانوی حافظ کل قرآن کریم است و مستند «کار نیمه‌مردانه» سه‌شنبه ۱۰ آذر ساعت ۱۹، به معرفی یک بانوی آتش‌نشان و فعالیت‌های او در این حرفه اختصاص دارد.

در بخش پویا نمایی نیز مجموعه طنز آموزنده «شکرستان» ساعت ۱۷:۳۰ پخش می‌شود.

این مجموعه با بهره‌گیری از داستان‌های کوتاه و شیرین و شخصیت‌های برگرفته از فرهنگ سنتی ایران، در قالب طنز به بیان مفاهیم اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد.

فیلم سینمایی «بدون سیگنال» نیز ساعت ۱۳:۳۰ روی آنتن می‌رود؛ اثری با فضایی کمدی و ماجراجویانه که در آن نقش تربیتی مادر در برابر شیوه نادرست تربیتی به تصویر کشیده می‌شود.

از دیگر برنامه‌های این مناسبت، میان‌برنامه «مادرانه» است که ساعت ۱۱ پخش خواهد شد و در آن نوجوانان با ابراز احساسات و برنامه‌ریزی برای غافلگیر کردن مادران خود، لحظاتی عاطفی و صمیمانه را رقم می‌زنند.

همچنین برنامه «کوتاه و پویا» در قالب سینما انیمیشن، روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۸:۳۰، با پخش تصاویر و صحنه‌های جذاب از پویا نمایی های شناخته‌شده جهان، همراه مخاطبان شبکه امید خواهد بود.