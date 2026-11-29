به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در حاشیه اجلاسیه مدیران و روسای آموزش و پرورش استان، جلسه هماهنگی پیرامون اردوگاه شهید چمران میاندوآب با حضور مدیران کل «آموزش و پرورش» و «نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس» استان و معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل و مدیر آموزش و پرورش میاندوآب برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد اعتبار ۱۰۰میلیارد ریالی جذب شده برای توسعه، تعمیر و تجهیز اردوگاه شهید چمران آموزش و پرورش میاندوآب تا دو ماه آینده هزینه و این اردوگاه برای افتتاح در دهه فجر آماده شود.

توسعه و تجهیز این اردوگاه در راستای عمل به ساحت پرورشی سند تحول بنیادین در خصوص تربیت و پرورش فکری، جسمی و روحی دانش آموزان و ساماندهی اردوگاه مذکور برای برگزاری اردو‌های دانش آموزی صورت می‌گیرد.