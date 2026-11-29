رییس مرکز بهداشت خوزستان گفت: با توجه به اهمیت ترویج فرهنگ فرزندآوری، ۴۱۹ ایستگاه سلامت جوانی جمعیت با حضور ۹۸ هزار و ۶۰۰ بازدیدکننده در ۶ ماه نخست امسال در سطح استان برپا شد.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با اشاره به برپایی ۴۱۹ ایستگاه سلامت جوانی جمعیت با حضور ۹۸ هزار و ۶۰۰ بازدیدکننده در ۶ ماه نخست امسال در سطح استان، اظهار داشت: این ایستگاه‌ها با هدف آگاهی‌بخشی، پاسخ‌گویی به پرسش‌های خانواده‌ها و ترویج فرهنگ فرزندآوری و جوانی جمعیت دایر شدند و مورد استقبال گسترده شهروندان قرار گرفتند.

وی در تشریح سایر اقدامات آموزشی این دوره تصریح کرد: در کنار ایستگاه‌های سلامت، ۷۴۶ جلسه آموزشی با حضور ۱۸ هزار و ۲۸۹ نفر، ۴۹۷ جلسه آموزشی درون‌بخشی ویژه گروه‌های هدف پزشک، مراقب ماما، مراقب سلامت و بهورزان با حضور پنج هزار و ۵۷۴ نفر و ۲۴۹ جلسه آموزشی برون‌بخشی با حضور ۱۲ هزار و ۷۱۵ نفر اجرا شد.

شریفی ادامه داد: در حوزه آموزش هنگام ازدواج نیز استاندارد آموزش‌های ۶ ساعته برای ۲۲ هزار و ۳۶ نفر (۱۱ هزار و ۱۸ زوج) به تحقق ۱۰۰ درصدی رسید و در مجموع ۴۸۴ هزار و ۷۵۶ مشاوره فرزندآوری به نفر ارائه شد.

رییس مرکز بهداشت استان خوزستان بیان داشت: مجموعه این اقدامات در قالب ایستگاه‌های سلامت، جلسات آموزشی درون‌بخشی و برون‌بخشی، آموزش‌های هنگام ازدواج و مشاوره فرزندآوری، نشان‌دهنده عزم جدی حوزه بهداشت استان برای اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت و توانمندسازی خانواده‌هاست.

بر اساس این گزارش جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از جمله محورهای مهم سیاست‌های حوزه سلامت کشور است که با هدف مقابله با روند سالمندی جمعیت، ترویج فرزندآوری و ارتقای آگاهی خانواده‌ها در دستور کار نظام بهداشت و درمان قرار دارد.

مراکز بهداشت با اجرای برنامه‌های آموزشی، مشاوره‌ای و فرهنگ‌سازی، نقش مهمی در تحقق این سیاست‌ها ایفا می‌کنند.