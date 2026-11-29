استاندار لرستان از قرار گرفتن ۱۵ هزار میلیارد تومان طرح مولدسازی دارایی‌های استان در مراحل مختلف اجرایی خبر داد .

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۰ کد خبر : ۵۹۸۰۰۹۳



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سید سعید شاهرخی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و مالی ناشی از مولدسازی دارایی‌های دولت در لرستان گفت:مدیریت استان از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت برای تأمین منابع طرح ها استفاده کرده و ۱۵ هزار میلیارد تومان طرح مولدسازی در لرستان در مراحل شناسایی، ارزیابی،اخذ مجوز،مزایده یا فروش قرار دارد.

استاندار لرستان بیان کرد:پیشبرد این طرح‌ها می‌تواند زمینه ی بهره‌گیری بیشتر و مؤثر از ظرفیت دارایی‌های موجود، تأمین منابع مالی و تقویت توان اجرایی استان برای پیشبرد برنامه‌ها و طرح های اولویت‌دار را فراهم کند.

وی افزود:همچنین با تغییر رویکرد در مدیریت طرح ها ، تمرکز استان از پیگیری پنج هزار طرح بدون اولویت و غیر ضروری به سمت طرح های پیشران و اثرگذار بر توسعه ی زیرساختی و اقتصادی حرکت یافته است.

شاهرخی گفت:مدیران استان در زمینه ی جذب اعتبارات، استفاده از اوراق، ماده ۵۶ و مولدسازی دارایی‌ها عملکرد قابل توجهی داشته‌اند و این منابع در اجرای طرح های مهم عمرانی به کار گرفته می‌شود.

استاندار لرستان افزود:این راهبرد با هدف جلوگیری از پراکندگی منابع، افزایش سرعت اجرای طرح‌های مهم، تکمیل طرح های اثرگذار و فراهم‌سازی بستر مناسب برای تحرک اقتصادی استان دنبال می‌شود.





