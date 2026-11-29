یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری البرز با اتکا به توان مهندسی متخصصان داخلی، پمپ اصلی شارژ آمین پالایشگاه گاز ایلام را پس از ۶ سال توقف بازسازی کرد؛ دستاوردی که بیش از ۲.۵ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه داشت.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۵ کد خبر : ۵۹۸۰۰۹۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، این پمپ صنعتی با توان ۱۵۰۰ اسب بخار که از تجهیزات اصلی واحد شیرین‌سازی گاز ترش پالایشگاه ایلام به شمار می‌رود، پس از چندین سال توقف و ناکامی گروه‌های مختلف در تعمیر آن، با دانش فنی متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان البرزی احیا شد.

بازگشت این تجهیز به چرخه فعالیت، علاوه بر رفع یکی از موانع عملیاتی پالایشگاه، نیاز به تأمین نمونه خارجی را برطرف کرد و بیش از ۲.۵ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه داشت.

پمپ شارژ آمین از تجهیزات مهم در فرآیند شیرین‌سازی گاز ترش است و بازسازی آن با تکیه بر توان داخلی، امکان استفاده دوباره از ظرفیت این تجهیز را در صنعت گاز فراهم کرده است.

این دستاورد، ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استان البرز را در بازسازی تجهیزات پیچیده صنایع نفت و گاز و تأمین نیازهای فنی بخش‌های راهبردی کشور نشان می‌دهد؛ ظرفیتی که می‌تواند در کاهش وابستگی به خارج، جلوگیری از خروج ارز و استمرار فعالیت واحدهای صنعتی نقش مؤثری داشته باشد.