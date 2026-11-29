امکان دریافت برخط و آنی تأییدیه عملکرد درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ملی از طریق سامانه پنجره واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم شد؛ اقدامی که با هدف حذف مکاتبات اداری، کاهش مراجعات غیرضروری و تسریع در ارائه خدمات به دستگاه‌ها انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای تسهیل فرآیند‌های اداری و تسریع در ارائه خدمات به دستگاه‌های اجرایی، فرآیند صدور تأییدیه عملکرد در درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ملی در سامانه پنجره واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی و پیاده‌سازی شده است.

بر اساس این سازوکار، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با مراجعه به سامانه پنجره واحد و ورود به بخش «سامانه اعتبارات دستگاه»، از مسیر «اعتبارات اختصاصی» نسبت به دریافت تأییدیه عملکرد در درآمد اختصاصی اقدام کنند.

با راه‌اندازی این امکان و ایجاد دسترسی لازم برای سازمان برنامه و بودجه کشور، مکاتبه با خزانه‌داری کل کشور (مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی) برای دریافت تأییدیه مذکور دیگر ضرورتی ندارد و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند مستقیماً از طریق سامانه یادشده تأییدیه مورد نیاز خود را دریافت کنند.

این اقدام با هدف ارائه برخط و آنی تأییدیه‌ها، کاهش مکاتبات اداری و حذف مراجعات غیرضروری انجام شده است.