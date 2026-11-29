اجرای طرح سلامت در شبهای اقتدار دامغان
دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دامغان با برپایی چادر سلامت در حاشیه برگزاری اجتماع شب های اقتدار برای کمک به شهروندان آستین بالا زدند.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷ کد خبر : ۵۹۸۰۰۸۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سیده فاطمه مسعودی مسئول برگزاری طرح سلامت گفت: در این طرح خدمات درمانی ، سنجش فشار خون و مشاورههای درمانی و بهداشت محیط به مردم ارائه می شود.
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