دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دامغان با برپایی چادر سلامت در حاشیه برگزاری اجتماع شب های اقتدار برای کمک به شهروندان آستین بالا زدند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷ کد خبر : ۵۹۸۰۰۸۹

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سیده فاطمه مسعودی مسئول برگزاری طرح سلامت گفت: در این طرح خدمات درمانی ، سنجش فشار خون و مشاوره‌های درمانی و بهداشت محیط به مردم ارائه می شود.