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استاندار کرمانشاه شب گذشته در دیدار با خانواده سنا سعداللهی دانشآموز کنگاوری ضمن ابراز همدردی با این خانواده از ایثار و کار خداپسندانهی آنان تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،حبیبی اقدام خانوادهی سعداللهی در اهدای اعضای بدن فرزندشان را اقدامی بزرگ، کمنظیر و اثرگذار توصیف کرد و گفت: این کارخداپسندانه، جلوهای از اوج انسانیت، اخلاق و ازخودگذشتگی است که والدین سنا با وجود دشواری و سنگینی این مصیبت، با تصمیمی بزرگ به نمایش گذاشتند.
استاندار کرمانشاه یادآور شد: اگرچه سنا در میان ما نیست، اما با این اقدام ارزشمند، یادش برای همیشه زنده و ماندگار شد و خانوادهی این دانش آموز نشان دادند ، زندگی و سلامت دیگر انسانها برایشان اهمیت دارد و در این مسیر هیچ تفاوتی میان همنوعان خود قائل نیستند.
خانوادهی سنا سعداالهی دانشآموز پایه پنجم دبستان دخترانه چهاردولی کنگاور، که دچار بروز عارضه مرگ مغزی، با اهدا اعضای بدن فرزندشان به ۱۴ بیمار نیازمند پیوند، زندگی دوباره بخشیدند.