استاندار کرمانشاه: خانواده سنا، درس بزرگی از ایثار و انسانیت به جامعه دادند

استاندار کرمانشاه: خانواده سنا، درس بزرگی از ایثار و انسانیت به جامعه دادند



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،حبیبی اقدام خانواده‌ی سعداللهی در اهدای اعضای بدن فرزندشان را اقدامی بزرگ، کم‌نظیر و اثرگذار توصیف کرد و گفت: این کارخداپسندانه، جلوه‌ای از اوج انسانیت، اخلاق و ازخودگذشتگی است که والدین سنا با وجود دشواری و سنگینی این مصیبت، با تصمیمی بزرگ به نمایش گذاشتند.

استاندار کرمانشاه یادآور شد: اگرچه سنا در میان ما نیست، اما با این اقدام ارزشمند، یادش برای همیشه زنده و ماندگار شد و خانواده‌ی این دانش آموز نشان دادند ، زندگی و سلامت دیگر انسان‌ها برایشان اهمیت دارد و در این مسیر هیچ تفاوتی میان همنوعان خود قائل نیستند.

خانواده‌ی سنا سعداالهی دانش‌آموز پایه پنجم دبستان دخترانه چهاردولی کنگاور، که دچار بروز عارضه مرگ مغزی، با اهدا اعضای بدن فرزندشان به ۱۴ بیمار نیازمند پیوند، زندگی دوباره بخشیدند.