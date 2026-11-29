رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر محوریت خانواده، جمعیت راهبردی جوان را از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار و پیشرفت ایران دانستند.

جمعیت جوان، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار و پیشرفت ایران

جمعیت جوان، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار و پیشرفت ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بسته جوانه را با پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت آغاز می‌کنیم.

ایشان در این پیام، بر اهمیت راهبردی افزایش جمعیت با محوریت خانواده تأکید کردند و جمعیت جوان را از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار و پیشرفت ایران دانستند.

رهبر انقلاب همچنین خواستار جبران کاستی‌های ناشی از سیاست‌های گذشته جمعیتی شدند.

تسهیل ازدواج جوانان، حمایت از فرزندآوری و تحکیم بنیان خانواده، از جمله محور‌هایی بود که رهبر انقلاب بر آن تأکید کردند.

چرا که آینده‌ای روشن و ایرانی مقتدر، در گرو خانواده‌های مستحکم و نسل جوان و پویاست.

با آغاز فصل سرما و افزایش احتمال شیوع بیماری‌های تنفسی، زنگ هشدار آنفولانزا بار دیگر به صدا درآمده است.

متخصصان نسبت به افزایش موارد ابتلا به آنفولانزا در روز‌های سرد سال هشدار می‌دهند؛ بیماری‌ای ویروسی و واگیردار که می‌تواند برای گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان باردار، نوزادان و کودکان خردسال، خطرناک‌تر باشد.

خبر خوب در حوزه خانواده و جمعیت؛ آمار‌ها از کاهش روند طلاق خبر می‌دهند.

اتفاقی امیدوارکننده که نشون می‌ده شاید خانواده‌ها بیشتر از گذشته برای حفظ زندگی مشترکشون تلاش می‌کنند.

افزایش حقوق دوران مرخصی زایمان حمایتی که فقط کمک اقتصادی نیست، بلکه قدمی برای حمایت از مادران، تشویق به فرزندآوری و تقویت سیاست‌های جوانی جمعیت است.