مدیرکل هواشناسی گیلان از ورود جریانات شمالی جدید به استان از فردا خبر داد و گفت: بارش باران، وزش باد، رعد و برق و همچنین کاهش ۶ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا از پدیده‌های جوی تا پایان هفته است.

ورود سامانه سرد و بارشی از فردا به آسمان گیلان

ورود سامانه سرد و بارشی از فردا به آسمان گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با ورود سامانه بارشی جدید به گیلان و صدور هشدار سطح زرد، از فردا دوشنبه بارش رگباری باران، به همراه وزش باد، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ در مناطق مختلف استان آغاز شده و تا پنجشنبه ادامه دارد.

وی از کاهش ۶ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوای گیلان در این مدت و تقویت فعالیت سامانه بارشی در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه خبر داد و افزود: برای مناطق کوهستانی بالادست، بارش برف پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان از ثبت بیشترین دمای استان در شبانه روز گذشته ۲۱ درجه در منجیل و کمترین دما ۳ درجه در ماسوله خبر داد و گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۱۶ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۹۰ درصد است.

محمد دادرس افزود: دریای کاسپین هم امروز با ارتفاع موج ۲۰ تا ۶۰ سانتی متر برای فعالیت‌های دریانوردی و صید در برخی ساعات نامناسب و ارتفاع موج بیش از ۲ متر، از فردا تا پایان هفته نامناسب است.