حضور فعال زنان و مادران در اجتماعات شبانه، بازتابی از تداوم روحیه فداکاری و مسئولیت‌پذیری بانوان ایرانی در پاسداری از ارزش‌های دینی و ملی است که ریشه در ایثار دوران دفاع مقدس دارد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۱ کد خبر : ۵۹۸۰۰۸۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بانوان ایرانی که همواره با ایثار و صبوری، حیات مقاومت را در سخت‌ترین شرایط تضمین کرده‌اند، بار دیگر حضور خود را در مسیر ایستادگی به اثبات رساندند.

از جبهه‌های مقدم دفاع مقدس تا میادین ایستادگی امروز، نقش زنان در صیانت از کیان نظام و ملت همواره برجسته بوده است. حضور پررنگ زنان و مادران در اجتماعات شبانه، جلوه‌ای از تداوم همان روحیه فداکاری است که در سال‌های جنگ تحمیلی شاهد آن بودیم.

این حضور فعال، نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری بانوان در پاسداری از ارزش‌های دینی و ملی و تداوم راه مقاومت در برابر تهدیدات است تا بار دیگر ثابت شود اراده زنان ایرانی، یکی از ستون‌های اصلی پایداری ملت در مسیر آرمان‌های انقلاب است.