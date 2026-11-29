رئیس دیوان عالی کشور بر ضرورت تدوین سنجه‌ای مؤثر برای ارزیابی کیفیت و اتقان آرای صادره در دیوان تأکید کرد و خواستار بررسی آرای پرونده‌های کیفری و حقوقی در یک هیئت مرکزی بر اساس دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه شورای معاونین با تصریح بر این نکته که کاهش آمار پرونده‌ها در دیوان رابطه‌ای مستقیم با عملکرد محاکم دارد، عنوان کرد: رهبر شهید انقلاب نسبت به اتقان آرا تأکید داشتند و با توجه به اینکه ایشان دیوان عالی کشور را قلب تپنده قوه قضائیه دانسته‌اند، مسئولیتی سنگین درخصوص کیفیت آرا، استحکام و اتقان آن متوجه دیوان است؛ لذا دقت در کیفیت آرای صادره در کنار افزایش مختومه پرونده‌ها حائز اهمیت بسیار است.

حجت‌الاسلام منتظری ضمن تقدیر از حرکت جهادی قضات دیوان عالی کشور در مختومه کردن پرونده‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۵ افزود: این حرکت از آنجا شایسته تحسین و تقدیر است که قضات مجموعه در عین تلاش برای افزایش آمار پرونده‌های مختومه، کیفیت در رسیدگی را هیچ‌گاه فدای آمار نمی‌کنند.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه نیازمند یک سنجه مؤثر برای ارزیابی کیفیت آرای دیوان هستیم، گفت: با پیش‌بینی و به‌کارگیری این سنجه مشخص می‌شود در خصوص کیفیت آرای صادره و اتقان آن در چه وضعیتی قرار داریم.

حجت‌الاسلام منتظری در ارتباط با نظارت بر احکام صادره در محاکم سراسر کشور افزود: نظارت بر آرای صادره از شعب دیوان و محاکم سراسر کشور نیازمند سازوکاری جدی است که معاونت نظارت دیوان عالی کشور باید در این خصوص تمهیدی بیندیشد تا این امر به‌صورت جدی در دستور کار یک کارگروه تخصصی قرار گیرد.

رئیس دیوان عالی کشور تأکید کرد: با عنایت به «دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی» باید آرای صادره در پرونده‌های کیفری و حقوقی در دیوان عالی کشور در یک هیئت مرکزی مورد بررسی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در پایان بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش هوشمندسازی در ارجاع پرونده‌ها خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان هوشمندسازی در ارجاع پرونده‌ها در دیوان حدود ۶۰ درصد است.