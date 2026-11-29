مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان ۸ آذر
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
مهم ترین عناوین خبری رسانههای چین
خبرگزاری شینهوا
- برگزاری مراسم تحویل مأموریت میان فضانوردان فضاپیماهای شنژو ۲۳ و شنژو ۲۴ در ایستگاه فضایی چین
- رشد ۴.۸ درصدی حجم کل لجستیک چین در ده ماه نخست سال ۲۰۲۶
- عبور ارزش معاملات مورد انتظار در نمایشگاه بینالمللی فناوری پیشرفته شنژن از ۱۷۵۰ میلیارد یوان
- هشدار درباره تأثیر پدیده النینو بر شرایط اقلیمی چین در زمستان و بهار آینده
- کشف نخستین جمجمه کامل فسیل ماموت جنوبی در چین
- ابراز نارضایتی زلنسکی از توصیف پوتین بهعنوان دوست از سوی ترامپ
- اعلام برنامههای نظامی جدید ایران از سوی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
روزنامه مردم
- رشد ۴.۸ درصدی حجم کل لجستیک اجتماعی چین در ده ماه نخست سال جاری
- افزایش سهم صنایع پیشرفته و تولید تجهیزات در تقاضای حملونقل صنعتی چین
- ثبت بیش از یک میلیون و ۵۱۰ هزار اثر منقول مرتبط با انقلاب چین در مجموعههای دولتی
- بازدید سالانه ۶۰۰ میلیون نفر از موزهها و مراکز یادبود انقلابی در چین
- توسعه ظرفیت گردشگری فرهنگی و طبیعی در مناطق روستایی چین
چاینا دیلی
- جهش سهام شرکتهای فناوری چین و افزایش شاخص فناوری هنگکنگ در آخرین هفته نوامبر
- توسعه زیرساختهای محاسباتی سبز با استفاده مستقیم از انرژی بادی در استان یوننان
- آغاز اجرای استانداردهای جدید دسترسپذیری وبسایتها و نرمافزارهای تلفن همراه از سال ۲۰۲۷
- توسعه همکاریهای هوش مصنوعی و گردشگری در استان سیچوان
- اجرای الگوی جدید انبارداری و نظارت گمرکی بر سوخت در بندر آزاد تجاری هاینان
گلوبال تایمز
- واکنش چین به افزایش احتمالی هزینههای نظامی ژاپن و هشدار درباره تغییر رویکرد دفاعی توکیو
- مخالفت پکن با پیشنهاد جدید آمریکا برای افزایش تعرفههای وارداتی
- هشدار چین درباره پیامدهای امنیتی توافق دفاعی استرالیا و فیلیپین
- تأکید بر ضرورت جلوگیری از افزایش تنشها در دریای چین جنوبی
سیجیتیان
- تأکید چین بر آمادگی برای گسترش همکاریهای فضایی با کشورهای مختلف
- مخالفت پکن با تعرفههای تجاری جدید آمریکا
- تأکید چین بر حفظ نظام تجارت چندجانبه مبتنی بر سازمان تجارت جهانی
- افزایش تنشها در تنگه هرمز در پی تشدید اختلافات ایران و آمریکا
- اعتراض چین به تحرکات نظامی و امنیتی ژاپن در منطقه آسیا و اقیانوسیه
اکونومیک دیلی
- افزایش حجم تجارت و لجستیک چین در ده ماه نخست سال
- عبور معاملات مورد انتظار نمایشگاه فناوری شنژن از ۱۷۵۰ میلیارد یوان
- توسعه فناوری هارمونی متنباز و هدفگذاری برای افزایش درآمد شرکتهای فعال در این حوزه تا سال ۲۰۲۸
- حرکت چین به سوی الگوی جدید توسعه و نوسازی شهری با تأکید بر مدیریت چرخه کامل پروژهها
چاینا نیوز سرویس
- تکمیل نخستین آزمایش پروازی موتور هواپیمای چینی با سوخت پایدار تولید داخل
- افزایش درآمد بخش لجستیک چین به ۱۲.۳ تریلیون یوان در ده ماه نخست سال
- تأکید شورای دولتی چین بر نقش صندوقهای دولتی در تثبیت بازار سهام
- همکاری شرکتهای تولیدکننده تراشه و توسعهدهندگان مدلهای هوش مصنوعی برای تقویت فناوری بومی
- تعلیق موقت محدودیت صادرات برخی مواد راهبردی دوکاربردی به آمریکا