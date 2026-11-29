برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان را می‌توانید در این خبر ببینید.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۵ کد خبر : ۵۹۸۰۰۸۱

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم ترین عناوین خبری رسانه‌های چین

خبرگزاری شینهوا

- برگزاری مراسم تحویل مأموریت میان فضانوردان فضاپیما‌های شنژو ۲۳ و شنژو ۲۴ در ایستگاه فضایی چین

- رشد ۴.۸ درصدی حجم کل لجستیک چین در ده ماه نخست سال ۲۰۲۶

- عبور ارزش معاملات مورد انتظار در نمایشگاه بین‌المللی فناوری پیشرفته شنژن از ۱۷۵۰ میلیارد یوان

- هشدار درباره تأثیر پدیده ال‌نینو بر شرایط اقلیمی چین در زمستان و بهار آینده

- کشف نخستین جمجمه کامل فسیل ماموت جنوبی در چین

- ابراز نارضایتی زلنسکی از توصیف پوتین به‌عنوان دوست از سوی ترامپ

- اعلام برنامه‌های نظامی جدید ایران از سوی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

روزنامه مردم

- رشد ۴.۸ درصدی حجم کل لجستیک اجتماعی چین در ده ماه نخست سال جاری

- افزایش سهم صنایع پیشرفته و تولید تجهیزات در تقاضای حمل‌ونقل صنعتی چین

- ثبت بیش از یک میلیون و ۵۱۰ هزار اثر منقول مرتبط با انقلاب چین در مجموعه‌های دولتی

- بازدید سالانه ۶۰۰ میلیون نفر از موزه‌ها و مراکز یادبود انقلابی در چین

- توسعه ظرفیت گردشگری فرهنگی و طبیعی در مناطق روستایی چین

چاینا دیلی

- جهش سهام شرکت‌های فناوری چین و افزایش شاخص فناوری هنگ‌کنگ در آخرین هفته نوامبر

- توسعه زیرساخت‌های محاسباتی سبز با استفاده مستقیم از انرژی بادی در استان یون‌نان

- آغاز اجرای استاندارد‌های جدید دسترس‌پذیری وب‌سایت‌ها و نرم‌افزار‌های تلفن همراه از سال ۲۰۲۷

- توسعه همکاری‌های هوش مصنوعی و گردشگری در استان سیچوان

- اجرای الگوی جدید انبارداری و نظارت گمرکی بر سوخت در بندر آزاد تجاری هاینان

گلوبال تایمز

- واکنش چین به افزایش احتمالی هزینه‌های نظامی ژاپن و هشدار درباره تغییر رویکرد دفاعی توکیو

- مخالفت پکن با پیشنهاد جدید آمریکا برای افزایش تعرفه‌های وارداتی

- هشدار چین درباره پیامد‌های امنیتی توافق دفاعی استرالیا و فیلیپین

- تأکید بر ضرورت جلوگیری از افزایش تنش‌ها در دریای چین جنوبی

سی‌جی‌تی‌ان

- تأکید چین بر آمادگی برای گسترش همکاری‌های فضایی با کشور‌های مختلف

- مخالفت پکن با تعرفه‌های تجاری جدید آمریکا

- تأکید چین بر حفظ نظام تجارت چندجانبه مبتنی بر سازمان تجارت جهانی

- افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز در پی تشدید اختلافات ایران و آمریکا

- اعتراض چین به تحرکات نظامی و امنیتی ژاپن در منطقه آسیا و اقیانوسیه

اکونومیک دیلی

- افزایش حجم تجارت و لجستیک چین در ده ماه نخست سال

- عبور معاملات مورد انتظار نمایشگاه فناوری شنژن از ۱۷۵۰ میلیارد یوان

- توسعه فناوری هارمونی متن‌باز و هدف‌گذاری برای افزایش درآمد شرکت‌های فعال در این حوزه تا سال ۲۰۲۸

- حرکت چین به سوی الگوی جدید توسعه و نوسازی شهری با تأکید بر مدیریت چرخه کامل پروژه‌ها

چاینا نیوز سرویس

- تکمیل نخستین آزمایش پروازی موتور هواپیمای چینی با سوخت پایدار تولید داخل

- افزایش درآمد بخش لجستیک چین به ۱۲.۳ تریلیون یوان در ده ماه نخست سال

- تأکید شورای دولتی چین بر نقش صندوق‌های دولتی در تثبیت بازار سهام

- همکاری شرکت‌های تولیدکننده تراشه و توسعه‌دهندگان مدل‌های هوش مصنوعی برای تقویت فناوری بومی

- تعلیق موقت محدودیت صادرات برخی مواد راهبردی دوکاربردی به آمریکا