حمید قنبری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در تشریح چهاردهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با هدف بررسی مسائل و مشکلات فعالان و صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی افزود: یکی از مشکلات فعالان این بخش، ضمانت های بانکی و لزوم پشتیبانی سیستم بانکی و از جمله بانک مرکزی و تداوم ارائه تضامین و خدمات بانکی بود که همه اعضای این ستاد به طور موکد از این موضوع حمایت کردند.



او با بیان اینکه در این نشست مقرر شد همه اقداماتی که برای گسترش صادرات خدمات فنی مهندسی لازم است، تداوم یابد، تصریح کرد: ما نیز به طور منسجم و هماهنگ در دولت از این موضوع حمایت می کنیم.



معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی به علت مداوم بودن آن، از برخی ابعاد از صادرات کالا هم مهمتر است ، گفت: می توان توسعه اقتصادی خود را در کشور های همسایه با صادرات کالاهایی که به تبع صادرات خدمات فنی مهندسی ، ایجاد می شود، افزایش داد.