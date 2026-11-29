نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین دراجلاسیه شهدای هنرمند استان با تبیین نگاه قرآنی و عرفانی به جایگاه هنرمندان و شهدا گفت: شهدا با برخورداری از روحیه هنرمندانه، نه‌تنها در عرصه حیات دنیوی خوش درخشیدند، بلکه با شهادتی آگاهانه، پایانِ هنرمندانه‌ای را برای خود رقم زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، آیت‌الله حسین مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، دراجلاسیه شهدای هنرمند استان قزوین با اشاره به فلسفه برگزاری این اجلاسیه از منظر قرآن و عرفان اظهار داشت: از منظر قرآن کریم، همه پدیده‌ها و آفریده‌ها مظهر اسما و صفات خداوند متعال هستند و یک عارف، خدا را در دل همه موجودات می‌بیند. در میان تمامی مخلوقات، انسان به عنوان اشرف مخلوقات این ظرفیت را دارد که مظهر تمامی اسما و صفات پروردگار شود؛ ظرفیتی که حتی فرشتگان نیز از آن بیبهره‌اند.

وی با بیان اینکه بیشتر انسان‌ها تنها بخش کوچکی از اسما الهی را در زندگی خود تجلی می‌دهند و باقی ظرفیت‌ها مغفول می‌ماند، افزود: برخی انسان‌ها بیش از دیگران اسما خداوند را تجلی می‌دهند؛ از جمله هنرمندان که بهره بیشتری از صفات الهی همچون «لطیف»، «مصور»، «جمیل» و «ظریف» برده‌اند. این ویژگی برای هنرمندان یک مسئولیت خطیر به همراه دارد تا از این موهبت در مسیر درست بهره بگیرند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین همچنین با اشاره به سبک زندگی شهدا تصریح کرد: شهدا هنرِ خوب زیستن و زندگی کردن را به نمایش گذاشتند. بندگی خدا می‌تواند به صورت معمولی باشد، اما شهدا هنرمندانه خدا را بندگی کردند.

آیت‌الله مظفری در پایان گفت: شهدا پایانِ هنرمندانه‌ای داشتند، چرا که هنرمندانه زیستند و در نهایت هنرمندانه جان به جان‌آفرین تسلیم کردند؛ همان‌طور که امام خمینی (ره) فرمودند: «شهادت هنر مردان خداست.»