فرمانده مرزبانی فراجا از درگیری مرزبانان با اشرار مسلح در مرز‌های جنوب شرق کشور خبر داد و گفت: در این عملیات ۹ متهم دستگیر شدند و مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات از آنان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سردار علی اکبر جاویدان گفت: مرزداران استان سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی، به سرنخ‌هایی از قصد تعرض و همچنین اقدام خرابکارانه اشرار مسلح در نوار مرزی مطلع شدند و تشدید اقدامات کنترلی در نوار مرزی جنوب شرق کشور را در دستور کار قرار دادند.

سردار جاویدان با اشاره به محاصره عملیاتی اشرار مسلح توسط مرزبانان، افزود: مرزبانان در درگیری مسلحانه با اشرار مسلح؛ توانستند با برتری عملیاتی و رزمی اشرار مسلح را زمینگیر و ۹ نفر از آنان دستگیر کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا بیان کرد: در بازرسی از بار همراه این اشرار مسلح ۸ نفر مرد و یک نفر زن، تعداد ۳ قبضه سلاح کلاش، ۲ قبضه کلت، یک نارنجک جنگی دستی، ۴ تیغه خشاب، ۱۷۵ فشنگ جنگی کلاش، ۲ عدد دوربین دید در روز به همراه یک دستگاه گوشی و فلش کشف شد.