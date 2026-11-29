با آغاز فصل سرما و افزایش مصرف وسایل گرمایشی، رعایت نکات ایمنی و مدیریت مصرف گاز طبیعی، علاوه بر کاهش هزینه خانوارها، به پایداری تأمین انرژی برای بخش صنعت و تولید کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، با تنظیم دمای محیط روی ۲۰درجه سانتی‌گراد و پوشیدن لباس مناسب، می‌توان ضمن حفظ آسایش، از مصرف بی‌رویه گاز جلوگیری کرد.

کاهش تنها ۲ درجه‌ای دمای محیط خانه یا محل کار، حدود ۱۰ درصد مصرف گاز را کاهش می‌دهد؛ اقدامی ساده که در مقیاس گسترده، نقش مؤثری در مدیریت مصرف انرژی دارد.

پوشاندن دریچه‌های کولر برای جلوگیری از خروج گرما و تنظیم متعادل دمای پکیج و وسایل گرمایشی نیز از دیگر راهکار‌های کاهش مصرف گاز در روز‌های سرد سال است.

گاز طبیعی علاوه بر گرمایش خانه‌ها، سوخت مورد نیاز بسیاری از واحد‌های صنعتی و تولیدی را تأمین می‌کند؛ بنابراین مصرف مسئولانه آن به حفظ چرخه تولید و اشتغال کمک خواهد کرد.

مصرف بی‌رویه انرژی، علاوه بر افزایش هزینه خانوارها، آلودگی هوا را نیز تشدید می‌کند؛ در حالی که دو درجه کاهش دما می‌تواند به کاهش مصرف، سبک‌تر شدن قبض گاز و هوای پاک‌تر کمک کند.