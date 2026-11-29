استاندار بوشهر:

ارسلان زارع گفت: تاکنون حدود ۱۰۰ شرکت برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های پیشران اقتصادی در منطقه آزاد تجاری صنعتی استان اعلام آمادگی و ثبت‌نام کرده‌اند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۸ کد خبر : ۵۹۸۰۰۷۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر اظهار داشت: یکی از سرمایه‌گذاران بیش از ۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری را اعلام کرده و تاکنون ۲۰ میلیون دلار تجهیزات و ماشین‌آلات را وارد کشور کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر افزود: این منطقه به پشتوانه قوانین و پروتکل‌های بین‌المللی مناطق آزاد، فرصت‌های ارزشمندی برای سرمایه‌گذاری دارد و همجواری آن با بندر بوشهر، مجتمع بندری نگین، شهرک‌های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی، مزیت‌های قابل توجهی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرده است.

زارع گفت: منطقه آزاد بوشهر در مقایسه با مناطقی که فعالیت خود را از ابتدا آغاز می‌کنند، از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مناسبی برخوردار است، اما همزمان با معرفی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این منطقه، استان درگیر جنگ تحمیلی سوم شد و شرایط دشوار ناشی از تجاوز دشمن، روند راه‌اندازی آن را با محدودیت‌هایی مواجه کرد.

استاندار بوشهر ادامه داد: با وجود این شرایط، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و مجموعه اجرایی منطقه آزاد به‌طور مستمر برای تکمیل فرآیند‌های راه‌اندازی فعالیت کرده‌اند و بخش زیادی از سامانه‌های مورد نیاز از جمله سامانه گمرکی راه‌اندازی شده است و سایر سامانه‌ها نیز در هفته‌های آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

زارع با اشاره به آمادگی سرمایه‌گذاران برای حضور در منطقه آزاد بوشهر گفت: تاکنون حدود ۱۰۰ شرکت برای سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های پیشران اقتصادی در این منطقه ثبت‌نام کرده‌اند و یکی از سرمایه‌گذاران نیز بیش از ۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری را اعلام کرده که تاکنون تجهیزات و ماشین‌آلاتی به ارزش بیش از ۲۰ میلیون دلار وارد کرده است.

وی اضافه کرد: برآورد اولیه از مجموع سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگی که برای فعالیت در منطقه آزاد بوشهر اعلام آمادگی کرده‌اند، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است و امیدواریم این ظرفیت زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار برای مردم استان شود.