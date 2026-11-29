شبکه ورزش امروز یکشنبه ۸ آذر، مسابقات موتوجی‌پی والنسیا را در قالب برنامه «مثبت ورزش» و دیدار حساس تیم‌های آرسنال و منچسترسیتی از هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس را در قالب برنامه «لذت فوتبال» به‌صورت زنده پوشش می‌دهد.

پخش زنده مسابقات موتوجی پی و دیدار آرسنال و منچسترسیتی از شبکه ورزش

پخش زنده مسابقات موتوجی پی و دیدار آرسنال و منچسترسیتی از شبکه ورزش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش امروز یکشنبه ۸ آذر از ساعت ۱۶:۳۰، مسابقات موتوجی پی والنسیا فصل ۲۰۲۶ را با گزارشگری مشترک سهند دلداده و همایون نصیری در قالب برنامه «مثبت ورزش» و به صورت زنده پوشش می‌دهد.

گرندپری والنسیا یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین مسابقات اروپایی تقویم سالانه موتو GP است.

این رویداد از سال ۱۹۹۹ در پیست ریکاردو تورمو برگزار می‌شود و در بسیاری از فصل‌ها نقش آخرین مسابقه قهرمانی جهان را داشته است.

قرار گرفتن این مسابقه در پایان فصل باعث شده والنسیا بار‌ها صحنه تعیین تکلیف قهرمانی‌ها و نبرد‌های حساس باشد.

برای همین، این گرندپری فقط یک مسابقه معمولی در تقویم نیست؛ بلکه مراسم پایانی یک فصل طولانی و فرصتی برای جشن قهرمانی‌ها و معرفی برندگان نهایی جوایز سالانه موتو جی‌پی نیز محسوب می‌شود.

همچنین ، تیم‌های فوتبال آرسنال و منچسترسیتی امشب در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر انگلیس از ساعت ۲۰ با یکدیگر دیدار خواهند کرد و شبکه ورزش این بازی را در قالب «لذت فوتبال» و با گزارشگری مجید عابدی به صورت زنده پوشش می دهد.

آرسنال با ۱۱ بازی و ۲۸ امتیاز صدرنشین لیگ برتر است و با ۶ امتیاز اختلاف نسبت به منچسترسیتی ۲۲ امتیازی که در رده سوم جدول است، جایگاه بهتری در جدول دارد.

آرسنال امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی، فاصله خود را با یکی از رقبای اصلی قهرمانی افزایش دهد.